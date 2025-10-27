La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Sandra Itzel

El pasado domingo 26 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de eliminación en La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca.

Tras una semana llena de emociones intensas, conflictos, retos físicos, traiciones y estrategias, Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez fueron los granjeros obligados a reunirse en la zona de eliminación.

La tensión fue evidente desde el inicio de la noche y Alfredo Adame corrió la suerte de ser el primero en salvarse y regresar a la granja. Finalmente, la noche de eliminación concluyó con el regreso de el polémico Eleazar Gómez al reality y la salida de la actriz y cantante, Sandra Itzel.

Esta segunda noche de eliminación ha dejado mucho disgusto entre los usuarios, no solo por la eliminada, sino por las decisiones de la producción.. Foto: Instagram oficial.

Los mejores memes que dejó la segunda noche de eliminación en La Granja VIP

Como cada semana, la noche de eliminación en La Graja VIP dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales usuarios han expresado su opiniones más sinceras respecto a la salida de Sandra Itzel en esta segunda semana, el regreso de Eleazar Gómez y otras decisiones de la producción.

Nuevamente 2 mujeres (Carolina Ross y Sandra Itzel) se van de un reality en México antes que un hombre que es todo lo que está MAL en la sociedad (Eleazar Gómez)



Gracias Sandra Itzel, sin palabras mi México #LaGranjaVIP



pic.twitter.com/F4k8HYpF43 — Antonio (@antoniogarciagj) October 27, 2025

Diversos usuarios expresaron su descontento con la eliminación de Sandra Itzel y el regreso de Eleazar Gómez.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros destacaron la "limpia de imagen" que hicieron durante la noche para Sergio Mayer Mori.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Respecto al mismo tema, los internautas señalaron que esas decisiones de la producción son muy obvias y comienzan a parecer mostrar "favoritismo". También se comenzó a comparar al reality con la producción de La Casa de Los Famosos México.

2 perras semanas le duró a Tv Azteca “la transparencia” en #LaGranjaVIP tenía al público comiendo de la mano diciendo todo lo que se escribía en redes, ahora han decidido meter mano para limpiar imágenes #LaGranjaVIPMX



pic.twitter.com/fmgXC90XFk — Curvy Cuerva (@CurvyCuerva) October 27, 2025

Otros se burlaron de las palabras que dijo Adal Ramones a Eleazar cuando se encontraban los ominados de la semana en el aula.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Por último, los usuarios expresaron su disgusto con la decisión de los granjeros nominados de ver mensajes de sus seres queridos en lugar de ver clips de adentro de la casa que podrían ayudarles en su juego.

Eleazar N, Sandra Itzel y Alfredo eligiendo el mensaje de su familia en vez de algo que no saben dentro de la granja… que mal lo hicieron 😂🤣😂🤣😂#LaGranjaVIP pic.twitter.com/yIXnQdEp9G — 𝑴𝒂𝒓🌷 (@ms_camara21) October 27, 2025

