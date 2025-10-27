Más Información

¿Cuáles son las efemérides de este 27 de octubre?

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Sandra Itzel

Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben depósito hoy, 27 de octubre?

¿Necesitas la CURP biométrica? Así puedes sacar tu cita en línea desde casa

Recuperar el cabello y la confianza: cómo la alopecia impacta la autoestima

El pasado domingo 26 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de eliminación en , el nuevo reality show de TV Azteca.

Tras una semana llena de emociones intensas, conflictos, retos físicos, traiciones y estrategias, Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez fueron los granjeros obligados a reunirse en la zona de eliminación.

La tensión fue evidente desde el inicio de la noche y Alfredo Adame corrió la suerte de ser el primero en salvarse y regresar a la granja. Finalmente, la noche de eliminación concluyó con el regreso de el polémico Eleazar Gómez al reality y la salida de la actriz y cantante, Sandra Itzel.

Esta segunda noche de eliminación ha dejado mucho disgusto entre los usuarios, no solo por la eliminada, sino por las decisiones de la producción.. Foto: Instagram oficial.
Los mejores memes que dejó la segunda noche de eliminación en La Granja VIP

Como cada semana, la noche de eliminación en La Graja VIP dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales usuarios han expresado su opiniones más sinceras respecto a la salida de Sandra Itzel en esta segunda semana, el regreso de Eleazar Gómez y otras decisiones de la producción.

Diversos usuarios expresaron su descontento con la eliminación de Sandra Itzel y el regreso de Eleazar Gómez.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Otros destacaron la "limpia de imagen" que hicieron durante la noche para Sergio Mayer Mori.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Respecto al mismo tema, los internautas señalaron que esas decisiones de la producción son muy obvias y comienzan a parecer mostrar "favoritismo". También se comenzó a comparar al reality con la producción de La Casa de Los Famosos México.

Otros se burlaron de las palabras que dijo Adal Ramones a Eleazar cuando se encontraban los ominados de la semana en el aula.

Memes de la segunda noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Por último, los usuarios expresaron su disgusto con la decisión de los granjeros nominados de ver mensajes de sus seres queridos en lugar de ver clips de adentro de la casa que podrían ayudarles en su juego.

