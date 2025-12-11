La Granja VIP: los mejores memes que dejó la novena Asamblea de nominación

Más Información

El reality show de TV Azteca, , está llegando a su fin y la revelación de quién será el o la ganadora está a la vuelta de la esquina, ya que el programa celebrará su cierre el tentativamente el próximo 21 de diciembre.

En esta semana de semifinales, y rumbo a la gran final, la Asamblea para escoger a los nominados del pasado domingo 10 de diciembre estuvo llena de tensión, pues todos los granjeros quieren asegurar su lugar.

Momentos de drama y confrontaciones cara a cara dejaron en la placa a Alberto del Río, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal, quienes los siguientes días lucharán por evitar la eliminación a manos del público.

La granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca. Foto: Instagram oficial.
La granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca. Foto: Instagram oficial.

Los mejores memes que dejó la novena Asamblea de nominación

En el clásico estilo de las y los usuarios -desde que empezó el reality show-, la novena Asamblea de nominaciones dejó una ola de memes en redes sociales.

La influencer, Kim Shantal, fue una de las protagonistas de la noche.

Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Algunos usuarios destacaron los comentarios que hizo durante su participación en la Asamblea, en los que acusó a otros participantes de haberla acosado y violentado, diciendo que en realidad ella es la que violenta a los hombres del reality.

Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Unos internautas aprovecharon la noche para demostrar su apoyo hacia Eleazar Gómez.

Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Finalmente, este momento de tensión entre Kim Shantal y Alfredo Adame, fue una de las escenas más memorables durante la Asamblea y algunos usuarios han apoyado a la influencer.

Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Mientras que otros se burlan de ella, diciendo que "piensa que devoró".

Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la novena Asamblea en La Granja VIP. Foto: X

