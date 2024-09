La ciencia revela por qué se debe lavar siempre el arroz antes de cocinarlo

Lavar el arroz antes de cocinarlo es una práctica común en muchas culturas, pero no todos saben que detrás de este hábito hay razones científicas que lo avalan. Investigaciones recientes han demostrado que enjuagar el arroz antes de la cocción no solo mejora su textura y sabor, sino que también tiene beneficios para la salud, eliminando sustancias no deseadas que pueden afectar nuestra dieta diaria.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), enjuagar el arroz puede llevar a una ligera pérdida de nutrientes solubles en agua, como fibras, carbohidratos y vitaminas. Sin embargo, esto no implica que el arroz pierda su valor nutricional por completo. El beneficio de eliminar impurezas y posibles toxinas supera este pequeño inconveniente.

Manoj Menon, científico ambiental del suelo de la Universidad de Sheffield, explica que el lavado del arroz es fundamental para eliminar el arsénico, un compuesto tóxico que se acumula en la planta debido a la contaminación del suelo y el agua. El arsénico, que ha sido asociado con problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, es una de las razones más poderosas para no omitir este paso.

Además del almidón y el arsénico, lavar el arroz también ayuda a eliminar impurezas como polvo, residuos de pesticidas o cualquier otro contaminante que pueda haber quedado en los granos durante el proceso de cultivo y empaquetado. Aunque el arroz se procesa de manera industrial, siempre es posible que queden pequeñas partículas que pueden afectar tanto la calidad del plato como nuestra salud, haciendo aún más importante el lavado previo a la cocción.

Un beneficio adicional es la posible eliminación de microplásticos presentes en la cadena de suministro, una preocupación cada vez mayor debido a la contaminación ambiental. Por último, lavar el arroz contribuye a que los granos absorban el agua de manera más uniforme durante la cocción, lo que mejora tanto la textura como el sabor del arroz. Algunos chefs recomiendan remojarlo durante 30 minutos para optimizar aún más el resultado final, logrando un arroz más suave y con una mejor consistencia.

Lavar el arroz antes de cocinarlo no es solo una cuestión de tradición culinaria, sino que tiene respaldo científico. La eliminación del almidón, el arsénico y otras impurezas no solo mejora la textura y el sabor del arroz, sino que también reduce posibles riesgos para la salud. Así que, la próxima vez que prepares arroz, no te saltes este importante paso.

