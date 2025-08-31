La cadena de donas Krispy Kreme vuelve a consentir una vez más a los potterheads mexicanos con un nuevo combo mágico especial, en colaboración con Harry Potter. Aquí te contamos en que consiste y como adquirirlos en tu compra.

Luego de anunciar el lanzamiento de una serie donas inspiradas en el universo mágico de J.K Rowling, Krispy Kreme vuelve con una nueva oferta que sin duda no querrás desaprovechar.

¿En qué consiste el nuevo combo mágico y qué precio tiene?

El combo mágico ofrece el paquete tradicional de 12 donas más un llavero sorpresa. En total son 9 figuras coleccionables las que puedes conseguir en la compra de este combo de edición limitada.

“Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”.

Los diseños de estos llaveros están inspirados en los personajes de esta maravillosa saga literaria y fílmica: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Rubeus Hagrid, Luna Lovegood, Draco Malfoy y hasta Dobby, el elfo doméstico, son algunos de las personalidades que puedes obtener.

Finalmente, este combo tiene un precio de 415 pesos mexicanos y estarán disponibles en todas las sucursales físicas y pedidos a domicilio de Krispy Kreme a partir del 29 de agosto hasta el martes 9 de octubre o hasta agotar existencias. Además también puedes adquirir tu llavero al comprar solo media docena de donas glaseadas original por solo 257 pesos, o incluso solo la bebida "The Golden Snitch" más la figura por 173 pesos.

¿De qué sabor son las donas de Harry Potter X Krispy Kreme?

Esta colaboración ofrece un total de 5 sabores diferentes con asombrosos diseños, más una bebida "Golden Snitch Latte" para acompañar, la cual puedes pedirla en su presentación caliente, fría o latte.

Krispy Kreme lanza donas inspiradas en el mundo de Harry Potter. Foto: Krispy Kreme México

Los sabores y diseños hacen referencia a las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, mientras que el quinto sabor es del sombrero seleccionador:

Gryffindor: rellena de betún de galleta y cubierta con glaseado guinda y crumble de galleta, decorada con el escudo de la casa de Harry Potter.

rellena de betún de galleta y cubierta con glaseado guinda y crumble de galleta, decorada con el escudo de la casa de Harry Potter. Hufflepuff: rellena de betún de caramelo y decorada con glaseado amarillo y el escudo de la casa de Cedric Diggory.

rellena de betún de caramelo y decorada con glaseado amarillo y el escudo de la casa de Cedric Diggory. Ravenclaw: original glaseada con topping azul sabor arándano y decorada con chispas azules.

original glaseada con topping azul sabor arándano y decorada con chispas azules. Slytherin: base de la dona clásica cubierta con betún de chocolate y crema de mantequilla verde, decorada con azúcar y galletas de chocolate.

🪄 ¡Lleva el encanto a cualquier lugar con este Combo Mágico desde $415! 🍩✨ ¡Sé el primero en tener todos los llaveros coleccionables de Harry Potter®! ⚡️ Son 9 diferentes 🧙



Encuéntralos en tienda y pedidos a domicilio 🛵 Disponibles hasta agotar existencias 📲… pic.twitter.com/C4R79HNibP — Krispy Kreme México (@krispykrememx) August 30, 2025

