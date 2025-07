Julio César Chávez Jr es detenido por ICE en EU; la vez que el boxeador llamó “buena persona” a Ovidio Guzmán

Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado oficial en el que confirma la captura del boxeador mexicano en territorio estadounidense.

Las autoridades señalaron que Chávez Jr. enfrenta un procedimiento de expulsión acelerada por estar presuntamente relacionado con una red criminal ligada al narcotráfico.

“El detenido es considerado un afiliado del Cártel de Sinaloa y tiene una orden de arresto vigente en México por su implicación en actividades delictivas relacionadas con crimen organizado, tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, detalla el boletín del DHS.

Lee también: ¿Quién es Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr?; boxeador fue detenido en EU por presuntos nexos con Cártel de Sinaloa

Hasta el momento, ni Julio César Chávez padre ni la defensa legal del excampeón han emitido declaraciones oficiales respecto al arresto o a las acusaciones en su contra.

El boxeador Julio César Chávez jr. Foto: Tomada de la cuenta de IG de @jcchavezjr.

La vez que Julio César Chávez Jr llamó “buena persona” a Ovidio Guzmán

Tras conocerse la detención, resurgió en redes sociales un video del año 2022 en el que Chávez Jr. expresó comentarios favorables sobre Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actual miembro de alto perfil del Cártel de Sinaloa.

El clip, de apenas 34 segundos, ha sido ampliamente difundido por la usuaria Pamela Cerdeira, en la plataforma de X (antes Twitter) y ya suma más de 6 mil visualizaciones en menos de una hora. En él, el pugilista afirma que tiene una relación cercana con Ovidio debido a un vínculo familiar indirecto.

“El Ovidio, el Ratón, él es tío de una, de mi hija pues, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado la verdad, no me gusta meterme”, expresa Chávez Jr. en el video.

Estas declaraciones, hechas en un contexto relajado y sin aparente intención mediática, han sido interpretadas por algunos usuarios como un intento de minimizar o justificar las acciones del hijo de “El Chapo”.

🚨 “Ovidio (Guzmán) es una buena persona”: Julio César Chávez Jr.



pic.twitter.com/PMuRbrLmXy — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) July 3, 2025

Lee también: Servicio de Inmigración de EU detiene a Julio César Chávez Jr.; lo acusa de vínculos con Cártel de Sinaloa

Reacciones divididas en redes sociales

El video desató una ola de comentarios y críticas en redes, especialmente luego de confirmarse la detención del deportista.

Muchos internautas señalaron que, aunque la declaración fue breve, bastó para encender la controversia.

Algunas de las respuestas más populares incluyeron frases como:“No era necesario que dijera nada más, con eso bastó”. “Con sus amigos se debe ser buena persona, pero no fueras de los enemigos porque si no, ya no estaría en este mundo”. y “No se puede hablar así de alguien tan señalado por el crimen”.

Pese a que el video no muestra ninguna confesión delictiva, su contenido ha sido interpretado como un reflejo de cercanía e incluso admiración hacia un personaje que enfrenta graves cargos tanto en México como en Estados Unidos.

También te interesará:

Este es el salario que debería ganar un mexicano para vivir cómodamente, según la IA; muy pocos lo alcanzan

CURP biométrica: ¿cómo tramitar la identificación oficial?; estos son los requisitos

Sam Smith se identifica como xenosexual y desata polémica en redes; ¿qué es?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr