Jueves de 2x1 en Ticketmaster; lista completa de los descuentos especiales de HOY

Este jueves 26 de marzo Ticketmaster ha activado su promoción semanal de 2x1. Esta oferta permite a todo tipo de público adquirir dos boletos por el precio de uno en shows y espectáculos participantes.

La promoción aplica para una gran variedad de exhibiciones en la Ciudad de México y alrededor de todo el país, como obras de teatro, musicales, conciertos, shows infantiles, eventos deportivos y espectáculos especiales. Esta diversidad de entretenimiento asegura que todo el mundo pueda encontrar algo de su interés.

Esta oferta especial es una excelente manera de garantizar planes de fin de semana que salen de lo normal y lo convencional entre familia, amigos o parejas. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 en Ticketmaster únicamente HOY,26 de marzo.

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Conoce los eventos participantes este 26 de marzo. Foto: Especial

¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 19 de marzo?

Obras de teatro

MentiDrags - Teatro Aldama

Toc Toc - Teatro Royal Pedregal

12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto

Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas

Diario de un loco - Teatro Hidalgo

Las Meninas - Teatro Milán

LQSA, El musical - Foro Lucerna

El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Willberto Cantón

Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac

Perfume de Gardenia - Teatro San Rafael

Las Leonas - Teatro México

La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento

El Sótano - Teatro Fernando Soler

La nota - Teatro Nuevo Libanés

El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro III

Mentiras El Musical - Teatro Aldama

Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete

La dama del Puerto - Teatro Varsovia

Cruise - Teatro Milán

Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna

Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo

La señora presidenta - Centro Cultural Teatro III

¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto

El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán

Mucho ruido y pocas nueces - Teatro Varsovia

Entre otras...

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Puedes buscar el evento por artista, categoría, foro, ciudad o estado. Foto: Ticketmaster.com

Conciertos

El Malilla - Auditorio Telmex

Cris MJ - Auditorio Banamex

Raphael - Escenario GNP Seguros y Auditorio Nacional

Jesse y Joy - Auditorio Nacional

La Sonora Dinamita - Teatro Diana

Love of Lesbian - Auditorio Telmex

Nicho Hinojosa - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Edith Márquez - Auditorio Nacional

Matisse - Auditorio Banamex

Paty Cantú - La Maraka

Reyli Barba - Auditorio Nacional

Kalimba - La Maraka

Espinoza Paz - Auditorio Nacional

Elefante - Auditorio Nacional

Danny Frank - La Maraka

Francisco Céspedes - La Maraka

Laureano Brizuela - La Maraka

Jaime Verela - Lunario del Auditorio Nacional

Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional

MC Davo - Auditorio Banamex

David Zahan - La Maraka

Victor Manuelle - Escenario GNP Seguros

Julio Preciado - Auditorio Nacional

Sara Hanahan - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Lavoe Sinfónico - Auditorio Nacional

Lospetitfellas - Lunario del Auditorio Nacional

Santiago Motorizado - Lunario del Auditorio Nacional

La Caravana del Rock and Roll - Auditorio Nacional

Entre otros...

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Foto: Vía X.

Deportes

BYD México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez

Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez

Familiares

31 Minutos - Estadio GNP Seguros

El zorro y el sabueso - Telón de Asfalto

La sirenita - Teatro Tepeyac

Ringolingus - Teatro Hidalgo

Cenicienta - Teatro Tepeyac

Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac

Magos Joe y Moy - Foro red Access

31 Minutos - Auditorio Nacional

Piñatas para los monstruos - Teatro Sergio Magaña

La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac

Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña

Girasoles en la Luna - Foro A poco no

Especiales

Sala del terror: "La experiencia nunca fue tan real"

Clue - Teatro Centenario Coyoacán

31 Minutos - Auditorio Telmex

Marcos Witt - Auditorio Nacional y Auditorio Telmex

Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina

Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access

Carnival of kiss - Foro Red Access

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

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