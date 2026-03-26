Jueves de 2x1 en Ticketmaster; lista completa de los descuentos especiales de HOY

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Este jueves 26 de marzo Ticketmaster ha activado su promoción semanal de 2x1. Esta oferta permite a todo tipo de público adquirir dos boletos por el precio de uno en shows y espectáculos participantes.
La promoción aplica para una gran variedad de exhibiciones en la Ciudad de México y alrededor de todo el país, como obras de teatro, musicales, conciertos, shows infantiles, eventos deportivos y espectáculos especiales. Esta diversidad de entretenimiento asegura que todo el mundo pueda encontrar algo de su interés.
Esta oferta especial es una excelente manera de garantizar planes de fin de semana que salen de lo normal y lo convencional entre familia, amigos o parejas. Por ello, aquí te dejamos la lista de espectáculos que tienen 2x1 en Ticketmaster únicamente HOY,26 de marzo.
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¿Qué eventos tienen 2x1 en Ticketmaster HOY, 19 de marzo?
Obras de teatro
- MentiDrags - Teatro Aldama
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 princesas en pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras...¡Perro ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- Diario de un loco - Teatro Hidalgo
- Las Meninas - Teatro Milán
- LQSA, El musical - Foro Lucerna
- El juego que todos jugamos - Teatro SOGEM Willberto Cantón
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Perfume de Gardenia - Teatro San Rafael
- Las Leonas - Teatro México
- La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento
- El Sótano - Teatro Fernando Soler
- La nota - Teatro Nuevo Libanés
- El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro III
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Qué desastre de función - Teatro Jorge Negrete
- La dama del Puerto - Teatro Varsovia
- Cruise - Teatro Milán
- Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
- Descubriendo a Cri Cri - Teatro Hidalgo
- La señora presidenta - Centro Cultural Teatro III
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- El misterioso caso de la sombra - Teatro Milán
- Mucho ruido y pocas nueces - Teatro Varsovia
- Entre otras...
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Conciertos
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Cris MJ - Auditorio Banamex
- Raphael - Escenario GNP Seguros y Auditorio Nacional
- Jesse y Joy - Auditorio Nacional
- La Sonora Dinamita - Teatro Diana
- Love of Lesbian - Auditorio Telmex
- Nicho Hinojosa - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Edith Márquez - Auditorio Nacional
- Matisse - Auditorio Banamex
- Paty Cantú - La Maraka
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- Kalimba - La Maraka
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Elefante - Auditorio Nacional
- Danny Frank - La Maraka
- Francisco Céspedes - La Maraka
- Laureano Brizuela - La Maraka
- Jaime Verela - Lunario del Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz - Lunario del Auditorio Nacional
- MC Davo - Auditorio Banamex
- David Zahan - La Maraka
- Victor Manuelle - Escenario GNP Seguros
- Julio Preciado - Auditorio Nacional
- Sara Hanahan - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Lavoe Sinfónico - Auditorio Nacional
- Lospetitfellas - Lunario del Auditorio Nacional
- Santiago Motorizado - Lunario del Auditorio Nacional
- La Caravana del Rock and Roll - Auditorio Nacional
- Entre otros...
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Deportes
- BYD México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Time Attack by Holley - Autódromo Hermanos Rodríguez
Familiares
- 31 Minutos - Estadio GNP Seguros
- El zorro y el sabueso - Telón de Asfalto
- La sirenita - Teatro Tepeyac
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Dinosaurios al rescate - Teatro Tepeyac
- Magos Joe y Moy - Foro red Access
- 31 Minutos - Auditorio Nacional
- Piñatas para los monstruos - Teatro Sergio Magaña
- La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la Luna - Foro A poco no
Especiales
- Sala del terror: "La experiencia nunca fue tan real"
- Clue - Teatro Centenario Coyoacán
- 31 Minutos - Auditorio Telmex
- Marcos Witt - Auditorio Nacional y Auditorio Telmex
- Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina
- Homenaje a Zoè unplugged - Foro Red Access
- Carnival of kiss - Foro Red Access
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
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