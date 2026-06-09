El pasado 8 de junio la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro reportó que se encuentra al 83% del avance nacional del tercer periodo de postulaciones del 2026, lo que indica que la convocatoria se encuentra en la última fase, antes de cerrarse.

En ese sentido, la beca dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo formal y otorga a los beneficiarios un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales, mantiene abierta la plataforma para que los aspirantes envíen sus postulaciones a los centros de trabajo afiliados al programa.

Durante las vinculaciones surgen muchas dudas entre los postulantes, pues la plataforma del programa sólo se abre durante unos cuantos días para acceder a los lugares disponibles en cada municipio y, posteriormente se cierra hasta que salga la siguiente convocatoria. Por este motivo, a continuación te diremos qué es lo que pasa cuando la empresa o centro de trabajo no acepta tu postulación.

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A partir del pasado 2 de junio se abrió un nuevo periodo de registros en la plataforma. Foto: Especial

¿Qué pasa si no soy aceptado en el centro de trabajo?

De acuerdo con lo establecido por el programa, una vez que el aprendiz envía su postulación, el centro de trabajo cuenta con 3 días naturales para revisar los datos del solicitante y decidir si lo acepta o rechaza.

​​Si el centro de trabajo no responde en este lapso, la postulación se libera automáticamente y el joven puede elegir otro espacio; siempre y cuando aún haya lugares disponibles en su municipio. Es importante recordar que cada zona cuenta con una meta propia y al alcanzarla, la plataforma deja de aceptar solicitudes.

Ante esta situación se recomienda revisar la cuenta con frecuencia, atender los mensajes y presentarse a entrevista si eres convocado a continuar el proceso de selección para incorporarse al programa.

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