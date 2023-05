Joven pareja compró una casa y lo que halló en la cocina sorprendió a todos

Desde hace varias semanas que en TikTok se han vuelto virales los trend del ascensor, de la luna o el de la mariposa. Pero no son los únicos videos tendencia en este momento.

Recientemente se volvió tendencia en TikTok el caso de una joven pareja que invirtió todos sus ahorros en una casa. La sorpresa llegó cuando comenzaron a investigar los diversos ambientes de la casa.

¿Qué encontraron en la cocina?

Cuando la pareja compró una casa en Worcestershire, Reino Unido, no se imaginaron que en la cocina de la misma encontrarían un verdadero tesoro: la casa tenía un pozo de agua de 20 metros de profundidad.

La pareja estima que el pozo de agua data de 1897. Rápidamente buscaron un imán y comenzaron a ver qué había al final del pozo. El video de la pareja se ha llenado de miles de likes y de comentarios donde les aseguran que deberían hacer algo para conservar ese pozo de agua.

“No, no, nunca me quedaría allí después de encontrar eso”, “Con todas las películas de terror que he visto, recomiendo cerrarlo permanentemente” y “Imagínese a todas las personas desaparecidas allí” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Historia de los pozos de agua

Los pozos de agua más antiguos que se han encontrado están en Siria y Chipre, el primero mide alrededor de dos metros de diámetro y cuatro de profundidad, escavado hace más de nueve mil años; el segundo, mide cerca de los 10 metros de profundidad, fue creado hace más de 10 mil años.

¿Cómo eran los pozos antiguos?

Los primeros pozos eran simples agujeros sin protección frente a los desprendimientos y que no han resistido el paso del tiempo, desapareciendo. Mucho más numerosos son los pozos de las edades del Cobre, del Bronce y del Hierro, que se pueden encontrar por toda Europa.