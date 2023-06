Joven compartió el tierno mensaje de su ex suegra al enterarse que tenía nueva pareja

Internet es un mundo en sí mismo y es en las redes sociales donde podemos encontrar cualquier variedad de contenido y también acercarnos a las historias de muchísimas personas que solo buscan pasar un grato momento al conocer las historias más insólitas acerca de sus vidas.

En las últimas horas la red social elegida para tal acción fue Twitter, donde una joven compartió el particular mensaje que le envió su ex suegra por WhatsApp e inmediatamente causó gran revuelo entre sus seguidores.

Quien se encargó de difundir tal historia fue una usuaria de la red social del pajarito, quien se identifica como @guadasosa820. Esta muchacha difundió un mensaje privado que enterneció e hizo sonreír a sus seguidores.

El insólito mensaje que recibió una usuaria de Twitter

Guada tituló su tuit como “Mi ex suegra la mejor”, y además acompañó este texto con varios emojis de corazón. A su vez, publicó la captura de pantalla de la conversación con la mujer. “

La madre de su ex novio le había enviado: “Hola mi niña. Me enteré que parece que tenés nueva suegra. Con razón ya no me hablás para tomar mates", comienza este mensaje que debajo continúa de la siguiente forma: “Pero igual vos siempre vas a ser mi nuerita preferida, no importa quien venga”, agregó destacando que siempre será bienvenida en su casa.

Al observar este particular mensaje, Guada le respondió: “Ay me muero de amor”, y le afirmó que nunca se olvidaría de ella. Lo cierto es que este tuit se viralizó rápidamente, alcanzando más de 2,6 millones de visualizaciones, más de 50 mil Me Gusta y miles de comentarios de otros usuarios que se mostraron enternecidos.

