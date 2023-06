La peculiar broma de un esposo a su mujer en pleno cumpleaños que es furor en Internet

En el mundo de la internet y sobre todo en las redes sociales podemos encontrar cualquier variedad de contenido y también acercarnos a las historias de mucha gente que solo busca pasar un grato momento al verse inmersa en este mundillo.

Tal es el caso de una prometedora pareja, quienes se mostraron sumamente joviales y fueron eternizados con un particular video que anda circulando por la web y que hace estallar a todos os usuarios que son testigos de ellos.

Si bien poco se sabe de la vida de estos adultos, lo cierto es que con solo observar el material audiovisual en una de las redes sociales más populares del mundo, nos damos cuenta que se trata de una familia muy simpática, que sabe muy bien lo que es festejar a lo grande y tomarse las cosas con muchísimo humor.

El particular festejo de cumpleaños que acabo en carcajadas

Fue la usuaria de TikTok @juliana_gonzalez50 quien e encargó de compartir un particular contenido a sus redes sociales, donde podemos observar a sus padres pasar un grato momento.

“'I gotta make a good wish' When your parents are married for over twenty years (“Tengo que pedir un buen deseo” Cuando tus padres llevan casados más de veinte años", fue el comentario que la joven usuaria colocó en la descripción de su posteo que cosechó más de 746 mil likes, más de 2043 comentarios y también más de 25 mil reproducciones.

En este particular video se puede observar a una pareja adulta, donde la mujer es la agasajada cumplañera que tiene como misión soplar una vela que se encuentra en el mini pastel que tiene frente suyo. Esta costumbre tiene como finalidad pedir un deseo. Lo cierto es que ni bien la mujer termina de soplar, el hombre se desploma, dando a entender que ella buscaba deshacerse de él.

La broma viral de TikTok pic.twitter.com/5iYN2CIhj0 — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 7, 2023

"Uno no madura, sólo se hace más viejo"; "Wow ! cuál marca de vela es ? es para una tarea"; "Los amo"; "Hay que compartir la vida con alguien que entienda este tipo de chistes", fueron algunos de los comentarios de usuarios que compartieron esta hilarante broma.