Bulldog francés conquista TikTok al comprar comida rápida en su propio y lujoso auto

El bulldog francés es una de las razas de perros favoritas de muchas personas. Simpáticos y muy inquietos, suelen acoplarse a cualquier aventura y por su tamaño relativamente mediano se adaptan a espacios con jardines pequeños, aunque requieren de paseo y recreación.

Es una raza por la que se suele pagar una importante cantidad de dinero y generalmente son un miembro más de la familia porque viven rodeados de comodidades. Aunque algunos dueños fueron por más y dotaron al perro con un carro propio por más insólito que suene y hay pruebas concretas en TikTok.

El perro en cuestión tiene su propia cuenta de TikTok en la que muestra su día a día y su rutina muy similar a la de cualquier ser humano. Hasta tiene momentos para practicar yoga. Por eso no sorprende encontrarlo arriba de una pequeña Toyota en la que suele pasear con frecuencia, pero todo fue mucho más sorpresivo cuando se presentó en un AutoMac para retirar su comida.

El divertido video de TikTok muestra al perro arriba de su propia camioneta de juguete. Con la frase, “¿Pa donde vamos?" se ven varias imágenes y videos de la mascota disfrutando del paseo en su vehículo.

Uno de los momentos que más ternura despertó fue cuando recibe su “cajita feliz” en el establecimiento de McDonald’s al que asiste, además de mostrar todo el proceso de la compra. El perro mueve la cola cuando le acercan su comida.

Por supuesto que el perro no pasó desapercibido en el local de comida rápida y no sólo el personal estuvo encantado por atenderlo, tal como muestra el video de TikTok. También sucedió con muchas personas que estaban presentes y no dudaron en acercarse a tomarse fotografías con él, dado que no es para nada habitual encontrarse a un perro arriba de una pequeña camioneta y esperando por su hamburguesa.

