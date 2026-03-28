José Ramón López Beltrán critica a periodista argentino por “ideas de marketing” para la Selección Mexicana; lo tacha de “sin gracia”

A pocos meses de comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026, las viejas rivalidades en el entorno deportivo han comenzado a revivir, dejando a su paso diversas polémicas mediáticas que ya han encendido la conversación entre los aficionados mexicanos en redes sociales.

Propuesta de camisetas por periodista causa revuelo

En esta ocasión, el periodista deportivo argentino Flavio Azzaro se volvió viral luego de que en el programa de debate conocido como "No podemos perder" compartiera algunas "ideas" de vestuario para el equipo de marketing de la Selección Mexicana.

Estas propuestas incluían 8 modelos diferentes inspirados en los personajes del programa de televisión El Chavo del 8, tales como Chespirito, La Chilindrina, Quico y Don Ramón. Además, presentó otro diseño en alusión al cantante Luis Miguel, conocido como "El Sol de México".

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Le regalamos estas ideas al equipo de marketing de la Selección de México para sus camisetas…#NoPodemosPerderAZZpic.twitter.com/KEy996n9gL — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) March 26, 2026

Otros diseños incluían una camiseta con el número 0 en la parte delantera, en supuesta alusión a los títulos mundiales obtenidos por el equipo tricolor, así como una camiseta con la etiqueta "Cuartos de final", refiriéndose a los constantes intentos de la SM por alcanzar esta ronda de clasificación.

¿Qué respondió el hijo del expresidente AMLO?

Aunado a ello, José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto en la plataforma de X, externando su desacuerdo a la "burla" planteada por el equipo de comentaristas, calificando el gesto de manera tajante como "sin gracia".

"No gracias señor argentino sin gracia, @miseleccionmx no será un disfraz ni un meme en este próximo mundial", señaló en defensa de la identidad del país. Además, explicó que esos conceptos no son más que "estereotipos" y una "idea simplona" de lo que es México.

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La publicación de López Beltrán en X alcanzó las 42 mil visualizaciones. Foto: Captura de pantalla

"Mejor deje su fijación berreta y chafa y entiendan que México es: Historia, cultura y tradiciones. Fútbol con identidad propia, cantera, afición y pueblo. Industria creativa, cine, música, gastronomía a nivel universal. Un país amplio, moderno y diverso", escribió.

Como era de esperarse, las reacciones ante la respuesta de López Beltrán no tardaron en aparecer en X, abriendo la conversación entre la afición. Las opiniones estaban divididas, pues mientras algunos secundaron al tabasqueño, otros tomaron la situación con humor.

"MÉXICO hoy en día no es una potencia futbolísticamente hablando y esta selección no es ni la mitad de lo que fueron otras".

"Por fin estoy de acuerdo contigo y te apoyo, defender a México contra estos HAMBRIENTINOS es obligación de tod@s!!!".

"Es una sección de humor , como los mexicanos hacemos también y sobre muchos países, no seas atacado ".

"Que delicados salimos ahora, es fútbol. Hay cosas más importantes y delicadas de las cuales deberíamos de ofendernos".

"Definitivamente coincido en que México es diversidad cultural, es gastronomía, es sabor, tradición México es único y los mexicanos inigualables".

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