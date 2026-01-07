Jessica Bustos vs La Cotorrisa: ¿cómo surgió la polémica entre los influencers?

En las últimas horas, Jessica Bustos, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se posicionaron entre las principales tendencias en redes sociales, tras el resurgimiento de una denuncia por acoso sexual interpuesta por la influencer, en conjunto con su esposo, el creador de contenido Xuxo Dom.

La controversia volvió a cobrar fuerza tras una publicación realizada por Slobotzky en la red social X el pasado 30 de diciembre. En el mensaje, el comediante afirmó que, “después de meses de estar batallando legalmente con un tema”, habían “ganado”. Aunque no hizo referencia directa a ningún proceso en específico, varios usuarios interpretaron la declaración como una alusión al caso, lo que provocó una nueva ola de críticas y señalamientos en redes sociales.

En las últimas horas, los nombres de Jessica Bustos, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se volvieron tendencia en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Tras las críticas, el mensaje fue eliminado y posteriormente reemplazado por otro.

Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas 😂) Los Tqm 🙌🏻🤟🏻❤️ — Slobotzky (@Slobaby_) December 30, 2025

¿Cómo comenzó la controversia entre los influencers?

El inicio de la controversia se remonta a un episodio del podcast de “La Cotorrisa”, correspondiente al capítulo 308, el cual fue retirado posteriormente de las plataformas digitales. En esa emisión, los conductores realizaron comentarios y bromas de índole sexual dirigidos a Jessica Bustos. Según explicó Xuxo Dom, dicho contenido generó una afectación emocional en la influencer.

Meses después, la creadora de contenido decidió hacer pública la situación y confirmó que interpuso una denuncia formal por acoso sexual en contra de “creadores de contenido”. Bustos señaló que los hechos tuvieron repercusiones directas en su entorno familiar y en su bienestar personal.

Aunque en un inicio no se revelaron los nombres de los presuntos responsables, fue Xuxo Dom quien posteriormente confirmó que la denuncia estaba dirigida contra Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. En ese momento, se informó que la carpeta de investigación se encontraba en etapa de integración, y que se darían a conocer más detalles conforme el caso avanzara a instancias judiciales.

Comunicado del equipo legal de “La Cotorrisa”

El pasado 6 de enero, el equipo legal de “La Cotorrisa” difundió un comunicado en el que informó que el proceso legal continúa su curso ante las autoridades competentes, y que los comediantes han colaborado con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, en el documento se sostuvo que no existió intención de afectar la integridad de Jessica Bustos y se manifestó confianza en que el caso se resolverá conforme a derecho.

Jessica Bustos denuncia amenazas tras el proceso legal

Recientemente, la abogada de la influencer informó a varios medios que, tras la presentación de la denuncia, Jessica Bustos ha sido objeto de amenazas constantes, entre ellas mensajes intimidatorios y advertencias dirigidas incluso a su hija menor.

La defensa legal indicó que cuentan con un peritaje privado que acredita la afectación a la dignidad de la creadora de contenido, razón por la cual se solicitaron medidas de protección ante las autoridades. Asimismo, se reiteró que la denuncia por acoso sexual digital permanece en fase de integración.

Por su parte, Jessica Bustos señaló que los mensajes de odio se intensificaron desde que hizo pública la acusación contra Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. También negó haber mantenido algún vínculo previo con los conductores de La Cotorrisa y expresó su preocupación por las repercusiones del caso en su entorno familiar.

Finalmente, la influencer aseguró que continuará con el proceso legal hasta las últimas instancias y pidió que la Fiscalía y el Ministerio Público actúen conforme a sus atribuciones para garantizar su seguridad y el acceso a la justicia.

