IQOS revoluciona los sentidos desde Volvo Fashion Week con Curious X

IQOS, el calentador de tabaco de riesgo reducido y alternativa al cigarrillo de Phillip Morris International, traspasó la barrera de lo establecido y elevó la curiosidad entre los asistentes del Volvo Fashion Week México.

Como parte de la fusión entre moda y diseño con el lanzamiento de Curious X, la colaboración de la marca junto al diseñador mexicano Esteban Tamayo, IQOS estuvo presente en uno de los eventos más relevantes de la moda mexicana, presentando las piezas que integran la colección, además de ser anfitrión del after party en Maravilla Studios, el pasado 16 de octubre.

IQOS Volvo Fashion Week Mexico after party. Foto: Hugo Salvador - El Universal

IQOS revoluciona los sentidos desde Volvo Fashion Week

Entre las tendencias que dominarán en el 2026, pudimos ser testigo de las colecciones del estudio ⅛ Takamura y el diseñador Alfredo Martínez, los headliners del segundo día de VFWMx.

IQOS demostró hasta dónde te puede llevar la curiosidad, pues entre las pasarelas y los diseños más vanguardistas, la experiencia de Curious X capturó los sentidos de los asistentes.

Volvo Fashion Week Mexico. Foto: Hugo Salvador - El Universal

El after party presentado por IQOS estuvo musicalizado por Boyanza Records, el colectivo encargado de elevar los beats durante la noche para transformar el momento en toda una experiencia sensorial.

IQOS Volvo Fashion Week Mexico after party. Foto: Hugo Salvador - El Universal

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.

