IQOS x Esteban Tamayo, la colaboración que transforma lo cotidiano en algo extraordinario

IQOS, el calentador de tabaco de riesgo reducido y alternativa al cigarrillo de Phillip Morris International, unió el arte y diseño en el lanzamiento de Curious X junto al diseñador mexicano Esteban Tamayo, en una experiencia llena de creatividad y audacia

Con IQOS X Esteban Tamayo, la marca eleva la curiosidad al más alto nivel y lo transforma en el motor de cambio para diseñar ideas capaces de transformar cualquier espacio con elementos vanguardistas.

Curious X es una plataforma que invita a los consumidores adultos a acercarse al proceso creativo a través de activaciones y dinámicas que los animan a pensar, elegir y expresarse de forma distinta

Las piezas que integran esta colaboración son una mesa escultórica, una chamarra con un diseño atemporal que incluye los elementos insignia de IQOS y un case para el dispositivo.

En ese sentido, IQOS México llevó a cabo una experiencia única junto al diseñador mexicano, para conocer a detalle el proceso creativo de esta colaboración y de que manera cada boceto y pieza original refleja el ADN de IQOS.

¿Quién es Esteban Tamayo?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, y egresado del Centro de Diseño, Cine y Televisión, Esteban Tamayo es un diseñador multidisciplinario reconocido por difuminar los límites entre la moda, el diseño industrial y la escultura. Su trabajo se caracteriza por una visión arquitectónica, el uso disruptivo de materiales y una profunda carga conceptual que cuestiona la relación entre función, forma y emoción. A través de TIEMPOS, su marca fundada en 2021, se ha posicionado como una de las voces más influyentes en la moda contemporánea mexicana.

Conoce Curious X Esteban Tamayo

Cada objeto que integra esta colaboración fue concebido a partir de una misma pregunta: ¿qué sucede cuando el diseño se construye desde la curiosidad? Las respuestas para Tamayo tomaron una esencia futurista con formas en cortes geométricos, materiales vanguardistas y una estética atemporal.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el diseñador Esteban Tamayo nos contó algunos detalles sobre esta experiencia que nos dio la oportunidad de adentrarnos a la mente maestra que le dio forma a Curious X.

“Para mí, esta es la parte más bonita, el desarrollo, poder mostrar el proceso para llegar a algo tiene que ser lo más divertido, satisfactorio emocionante, retador… porque el producto final y el objetivo, es algo que, una vez que sucede, se acaba pero la experiencia y el aprendizaje está en el antes y es muy padre ver como se ve todo puesto en un lugar. Creo que se entiende la profundidad de los productos”, mencionó Esteban.

Al trabajar junto a una marca con presencia internacional como IQOS, Tamayo destacó lo que significó ser el primer mexicano en colaborar con su arte en una campaña: "“La marca tiene una gran exposición en todo el mundo y es padre como diseñador que alguien con esta importancia y nivel de proyectos vean en mí talento y que le apuesten a mis ideas, es muy satisfactorio y es algo de lo que estoy muy agradecido”.

Los retos fueron parte de este proyecto y para Esteban, hubo en particular una pieza que por el nivel de detalle lo llevó a crear algo único para los consumidores del dispositivo.

“El case definitivamente fue el que me llevó más trabajo matemático porque fue algo creado a prueba y error, sin embargo la mesa conceptualmente me tomó más tiempo. Curiosamente fue el primer sketch que hice con el que me quedé pero hubo 200 ideas que no encajaron y tuve que regresar al principio. Me tomó tiempo entender que esa era la correcta… muchas veces la idea está ahí pero tu no tienes la capacidad o la visión para conectar con lo demás”, mencionó.

Regresando a sus raíces como diseñador industrial, la mesa es la pieza que se volvió el emblema de esta fusión donde, según Tamayo al primer vistazo se puede regresar en el tiempo a los años 50: “Representa los ceniceros de piso que existían en esos años, es el primer artículo físico de IQOS que no es un cigarrillo, es un objeto que va 100% al estilo de vida de la marca; el brillo el canto cromado… la función de que puedas desechar tus unidades de tabaco, hace que tenga un sentido”.

Al cuestionar sobre la parte de esta colaboración que lo representa como artista, el diseñador hizo alusión a los detalles que contiene cada una de las piezas, “Creo que estéticamente en la elección de de color, selección de materiales, en forma, en trazo, ahí esta mi sello. Siento que estas piezas hablan de mí, no las siento alejadas a mi tipo de diseño y es algo que me da mucha satisfacción; aunque sea IQOS, es Esteban Tamayo”.

“También está de manera escondida, si tu ves la mesa o la chamarra, están bonitos pero si empiezas a analizar de cerca, descubres esa parte mía de que hay mucho detalle escondido, te encuentras una bolsa escondida, un acento de color, un detalle lenticular que no está a simple vista”, agregó.

