IQOS ILUMA i apuesta por mayor control y personalización en dispositivos sin combustión

La innovación tecnológica no solo redefine dispositivos; redefine experiencias. En la última década, los consumidores adultos han pasado de buscar funcionalidad básica a exigir tecnología intuitiva, diseño sofisticado y control personalizado. Hoy IQOS no solo cumple una función: acompaña el ritmo de vida.

La evolución ocurre cuando la tecnología deja de ser visible y se convierte en experiencia.

En ese contexto, la curiosidad se transforma en motor de progreso. ¿Puede un dispositivo ofrecer mayor control? ¿Puede adaptarse al momento? ¿Puede elevar una experiencia tradicional hacia una dimensión más refinada y contemporánea?

Hoy IQOS no solo cumple una función: acompaña el ritmo de vida moderno. Foto: Cortesía

De la combustión al control inteligente

Dentro de esta transformación tecnológica, IQOS ILUMA i representa un ejemplo de cómo la innovación continúa avanzando en la categoría de dispositivos para fumadores adultos que, de otro modo, continuarían fumando cigarrillos tradicionales.

Su tecnología sin combustión calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Este sistema elimina el humo y la ceniza, y genera menor olor en comparación con el cigarrillo convencional. El resultado no es solo una diferencia técnica, sino una experiencia distinta en dinámica y percepción.

Es importante señalar que este producto no está libre de riesgo y contiene nicotina, que es adictiva. Está dirigido exclusivamente a fumadores adultos.

Innovación visible: nuevas funcionalidades que transforman la experiencia

La evolución tecnológica no se limita al mecanismo interno. También se manifiesta en cómo el usuario interactúa con el dispositivo.

IQOS ILUMA i incorpora funcionalidades diseñadas para ofrecer mayor control y gestión del momento:

Pantalla táctil (Touch Screen) que brinda información clara sobre el estado del dispositivo y la experiencia en curso.

que brinda información clara sobre el estado del dispositivo y la experiencia en curso. Modo Pausa (Pause Mode ), que permite interrumpir y retomar el uso, adaptándose al ritmo personal. Esta función está disponible únicamente en los modelos IQOS ILUMA i e IQOS ILUMA i PRIME.

), que permite interrumpir y retomar el uso, adaptándose al ritmo personal. Funciones como FlexPuff y optimización de batería, que extiende tu experiencia y autonomía.

Estas innovaciones trasladan la experiencia desde lo funcional hacia lo personalizado. El usuario adulto ya no solo utiliza un dispositivo; gestiona su experiencia.

La tecnología IQOS sin combustión calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Foto: Cortesía

Diseño sofisticado como declaración de progreso

La tecnología contemporánea también comunica a través del diseño. Materiales refinados, acabados minimalistas y una estética compacta convierten al dispositivo en una extensión del estilo personal.

En la actualidad, IQOS debe responder a dos exigencias: rendimiento y expresión. La sofisticación ya no es opcional; es parte del estándar.

IQOS ILUMA i integra esta visión al combinar ingeniería avanzada con una propuesta estética moderna. La experiencia se vuelve más intuitiva, más limpia y alineada con la vida urbana y dinámica del adulto contemporáneo.

De lo funcional a lo emocional

La innovación tecnológica más relevante no solo mejora procesos; transforma sensaciones.

Cuando la tecnología permite mayor control, menor interrupción y una experiencia más discreta, el cambio es perceptible. La eliminación del humo y la ceniza, junto con la reducción del olor frente al cigarrillo tradicional, responde a una búsqueda clara: experiencias menos invasivas y más integradas al entorno.

Aquí es donde la curiosidad se convierte en experiencia. No se trata únicamente de probar algo nuevo, sino de descubrir una forma diferente de interactuar con una categoría tradicional, desde una perspectiva más avanzada.

Una evolución impulsada por la curiosidad

La historia de la tecnología personal es la historia de la mejora constante. Cada generación de dispositivos busca ofrecer más precisión, más control y mayor adaptación al usuario.

En esa narrativa de progreso, IQOS ILUMA i ejemplifica cómo la innovación continúa abriendo nuevas dimensiones dentro de su categoría, combinando tecnología sin combustión, diseño sofisticado y funcionalidades orientadas a la personalización.

Pese a ello, IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual genera adicción. Su uso es exclusivo para mayores de edad que, de otra forma, seguirán fumando o consumiendo otros productos con este compuesto.

IQOS ILUMA i incorpora funcionalidades diseñadas para ofrecer mayor control a los usuarios. Foto: Cortesía

