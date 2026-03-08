Velada del Año VI: Ibai revela cartel con siluetas de participantes; ¿cuándo es la presentación?

El pasado sábado 7 de marzo el streamer español Ibai Llanos reveló el lugar y la fecha en donde se llevará a cabo la próxima edición del evento de boxeo La Velada del Año VI. A través de videos en sus redes, el creador de contenido comenzó a calentar motores para uno de los espectáculos más esperados del año.

En la plataforma de Instagram, Ibai compartió un adelanto del cartel oficial, en el que aparecen varias siluetas de los participantes que subirán al ring en esta nueva edición. Aunque todavía no se conocen los nombres de quienes protagonizarán los combates, la imagen provocó un sinfín de especulaciones.

¿Qué se sabe de La Velada del Año VI?

Con 10 combates confirmados, el evento de entretenimiento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla en España, debido a su capacidad y la posibilidad del despliegue técnico y visual del show; el evento comenzará a las 12:00 horas en CDMX.

El influencer detalló que los combates estarán conformados por 22 participantes, con 12 hombres y 10 mujeres; nueve de esos combates serán "uno contra uno" y solo uno "dos contra dos". Los países presentes en la alineación son España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y El Salvador.

Además, dio a conocer un detalle exclusivo del evento nocturno especial. En esta ocasión, la edición tendrá un doble main event, esto es dos peleas estelares, con cuatro estrellas digitales entre los que se rumorean El Rubius y Willy Rex. El evento podría extenderse hasta la madrugada.

¿Cuándo es la presentación del cartel?

La presentación oficial del evento, donde se revelarán combates y artistas invitados, se realizará el próximo lunes 9 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Teatro Victoria de Barcelona y se transmitirá en directo en todos los canales oficiales de Ibai en las plataformas digitales de YouTube, Twitch y TikTok.

Durante esta transmisión se revelarán detalles clave como: los streamers y creadores de contenido que participarán en los combates, el orden de las peleas, los artistas invitados que se presentarán durante el espectáculo y la venta de entradas para asistir al evento presencial.

Finalmente, entre los candidatos favoritos de los internautas para mostrar sus habilidades sobre el ring figuran Willyrex, Vegetta, Auronplay, Xokas, Gero Arias, DjMario, Juan Guarnizo, El Rubius, Germán Garmendia, Lolalolita, Jordi Wilde y MrBeast, quien recientemente se le vio junto al streamer español.

