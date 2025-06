IQOS revoluciona Monterrey; descubre la experiencia sin humo que está transformando el tabaco

El jueves 19 de junio, el restaurante Jabalina, ubicado en la ciudad de Monterrey y distinguido por la Guía Michelin, fue el escenario del lanzamiento oficial de IQOS, el dispositivo innovador de Philip Morris International que calienta tabaco sin quemarlo.

IQOS revoluciona Monterrey. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Este producto, dirigido exclusivamente a adultos fumadores, marca un paso en la evolución del consumo de tabaco mediante una tecnología libre de combustión, ceniza y humo.

Para celebrar su introducción al mercado regiomontano, IQOS organizó una experiencia sensorial que reunió a cientos de asistentes entre 23 y 35 años, quienes fueron parte de una velada inmersiva, donde la tecnología, la música, la coctelería y el diseño convergieron en un solo espacio.

Mixología de autor, música en vivo y personalización exclusiva de dispositivos IQOS

Durante el evento, los asistentes recorrieron distintos módulos donde pudieron conocer de cerca las distintas versiones de IQOS, desde el modelo básico hasta la edición Prime, una presentación de lujo con acabados de alta gama. Los precios especiales de lanzamiento iban desde los $300 hasta los $1,318, lo que permitió a muchos adquirir su dispositivo durante la experiencia.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la barra de mixología, creada especialmente para la ocasión por Komo Atelier. Las bebidas fueron diseñadas para estimular los sentidos y complementar la propuesta de IQOS con una curaduría pensada para el público adulto que valora los detalles.

La música estuvo a cargo de Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky e ícono de la Avanzada Regia, quien ofreció un DJ set que mantuvo el ambiente dinámico y atractivo durante toda la noche.

Además, los consumidores adultos que adquirieron un dispositivo durante el evento tuvieron acceso a un servicio exclusivo de personalización, grabando sus iniciales en él, convirtiendo la compra en una experiencia individualizada.

Monterrey impulsa el crecimiento de IQOS en México

Durante la presentación, Jorge Calleja, director de marketing para productos libres de humo en Philip Morris International en México, explicó por qué Monterrey fue elegida como sede para este nuevo lanzamiento.

“Es una ciudad que respira innovación, tecnología y emprendimiento. Aquí hay grandes empresas, talento joven y visión de futuro. Monterrey tiene todo lo que buscamos para el crecimiento de IQOS en México”, dijo.

Además, destacó que IQOS fue lanzado por primera vez en la Ciudad de México hace cinco años, y que desde entonces ha logrado consolidar una base de más de 120,000 usuarios en el país.

“Quienes han probado IQOS han dejado el cigarro tradicional y optado por una alternativa con tecnología”, mencionó.

La elección de Monterrey, según el directivo, responde a una estrategia de expansión enfocada en ciudades con un entorno innovador y abierto al cambio. Asimismo, señaló que IQOS ya se encuentra disponible en tiendas como Sanborns, puntos de venta propios en Fashion Drive, y a través del sitio iqos.com.mx.

“También estamos activos en redes sociales como Instagram, donde compartimos las novedades de la marca en todo el país”, agregó.

Tabaco sin combustión

Los avances recientes en ciencia y tecnología han hecho posible desarrollar productos innovadores sin humo que son aceptados por los consumidores y que, aunque no están exentos de riesgo, representan alternativas menos perjudiciales que seguir fumando

La principal diferencia es que reduce significativamente la generación de compuestos dañinos, ya que elimina la combustión, que es la principal fuente de toxicidad en los cigarrillos tradicionales.

“Al no haber combustión, no hay ceniza, no hay humo y no queda olor en la ropa”, explicó.

Aunado a ello enfatizó que IQOS está diseñado para adultos fumadores que no han decidido dejar de fumar.

“No es un producto para quienes ya dejaron de fumar. Es una opción para quienes buscan una alternativa diferente al cigarro”, puntualizó.

Por último señaló que al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, la experiencia de consumo cambia de manera significativa.

“IQOS ofrece una forma distinta de disfrutar el tabaco, sin incomodar a quienes están cerca y sin afectar el entorno”, finalizó.

IQOS es una alternativa sin humo. Aunque no está libre de riesgos y suministra nicotina —que es adictiva—, es una mejor opción que continuar fumando.