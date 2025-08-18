Influencers son sorprendidos por choque de auto en restaurante mientras grababan un video; así fue el momento exacto

Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores de contenido en Estados Unidos, se volvieron tendencia en redes sociales tras sobrevivir a un accidente automovilístico mientras cenaban en un restaurante de Houston.

El hecho ocurrió cuando una camioneta SUV se impactó contra la ventana del establecimiento, provocando que los influencers resultaran heridos mientras grababan un video para su canal de YouTube.

Food reviewers NinaUnrated and Patrick Blackwood were involved in a crash while filming. pic.twitter.com/kqAigGqThi — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2025

De acuerdo con un video que fue compartido en redes, los dos youtubers, quienes administran el canal Unrated Ex Files, se encontraban en una mesa ubicada junto a la ventana del restaurante Cuvee’s Culinary Creations, mientras grababan su experiencia gastronómica, cuando de pronto el vehículo perdió el control y se estrelló contra el ventanal, ocasionando que los vidrios se rompieran y ambos fueran lanzados por la fuerza del impacto.

Lee también: El video viral de Shakira cenando con Antonio de la Rúa, tras 15 años de terminar; cuando lo conoció supo que era "el hombre de su vida"

Patrick Blackwood y Nina Santiago relatan lo sucedido tras el accidente

Tras el incidente, Blackwood y Santiago señalaron que fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica y permanecieron bajo observación debido a las lesiones sufridas.

Aunado a ello, la mujer declaró que, aunque presentó dolor en la cabeza y en el brazo, se sentía agradecida de seguir con vida. También mencionó que este era el segundo accidente que experimentaba en el mismo mes, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores.

"Mi cuerpo se siente tranquilo. Mi cabeza duele un poco. Mi brazo duele un poco aquí. Estoy contenta de estar viva. Este es el segundo accidente de este mes. El hecho de que salimos de ambos (...) no sé si estoy a suerte o mal", expresó.

Asimismo, por medio de su cuenta de Instagram, ambos publicaron fotografías donde mostraron las heridas ocasionadas por el impacto. En dicho post reflexionaron sobre lo ocurrido y escribieron:

“Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida”.

Lee también: Karina, exmodelo de Stock Models, presume rehabilitación tras caer en las drogas; videos de TikTok suman millones de vistas

Autoridades y restaurante se pronuncian tras el impacto del vehículo

Ante dicho accidente, de acuerdo con medios locales, las autoridades de Houston ya investigan las causas, así como el estado de salud del conductor de la camioneta SUV, el cual hasta el momento no se ha revelado su identidad.

Por su parte, el restaurante Cuvee’s Culinary Creations reaccionó a lo ocurrido. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, compartió un fragmento del video, donde expresó: “Sin duda, fue un fin de semana de locos en Cuvee’s. Damos gracias a Dios porque todos estén bien”.

Influencers sobreviven a choque de auto en restaurante mientras grababan un video. Foto: Captura de video y redes sociales

También te interesará:

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

ECOEMS 2025: ¿cómo consultar los resultados de ingreso a la UNAM o IPN?; conoce el paso a paso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv