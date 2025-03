Influencer pide no escuchar corridos tras caso Teuchitlán; “México está de luto y esta música sigue sonando fuerte”

Tras el espeluznante hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron encontrados restos óseos, cientos de prendas de vestir y más de 200 pares de zapatos que pertenecían a personas desaparecidas, el caso continúa generando gran conmoción en redes sociales.

Fue el Rancho Izaguirre, la zona que se identificó como campo de exterminio, donde el CJNG presuntamente reclutaba nuevos miembros y que también operaba como área de entrenamiento táctico.

Ante ello, en redes sociales se generó un amplio debate, donde los usuarios aseguraron que este evento fue parte de los estragos del impacto social que tiene el crimen organizado a través de los corridos tumbados y la narcocultura en México.

Imágenes sobre restos de ropa y zapatos hallados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Foto: Fiscalía de Jalisco

Influencer pide no escuchar corridos tras caso Teuchitlán

Por medio de TikTok, la influencer conocida como Silvana Marciana opinó sobre el caso Teuchitlán, enmarcando el impacto que tienen los corridos que escuchan los jóvenes y el eco que se hace a lo que mencionan estos temas en sus letras, al utilizarlos en redes sociales.

“No es culpa de los corridos y la música (...) pero, yo opino que cada vez que escuchamos estas canciones y las utilizamos para un audio de TikTok, para una historia o lo que sea, es aplaudir a situaciones como lo que acaba de pasar en Jalisco”.

Además, aprovechó para recalcar que los artistas que encabezan la industria de este género no reaccionaron al hallazgo en el Rancho Izaguirre y la crisis de desapariciones forzadas.

“Se me hace tan inhumano como los artistas de este género no han mostrado solidaridad o empatía con las familias. México está de luto y esta música sigue sonando tan fuerte y no hay problema”, añadió la tiktoker.

En pocos días sus declaraciones lograron tener más de 3 millones de reproducciones en la plataforma, reabriendo el debate sobre la narcocultura y su influencia en la actualidad.

