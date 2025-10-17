Influencer Alex Serrano envía ayuda a personas afectadas por lluvias en Poza Rica, Veracruz

Las intensas lluvias ocasionadas por el ciclón Raymond han afectado a cientos de habitantes en cinco estados del territorio mexicano, con Puebla, Hidalgo y Veracruz entre los más perjudicados. Hasta el momento, las autoridades reportan un total de 70 personas fallecidas y 72 desaparecidas a causa de las inundaciones.

Si bien las labores de auxilio municipales y federales se han visto retrasadas o limitadas, diversos creadores de contenido han decidido actuar por cuenta propia. A través de sus plataformas digitales, han organizado donaciones y campañas de apoyo económico para los damnificados, utilizando su alcance en redes para incentivar la solidaridad.

Uno de ellos es el creador de contenido Alex Serrano, quien viajó hasta el municipio de Poza Rica, ubicado al norte de Veracruz para ofrecer su apoyo a las familias afectadas por las inundaciones ocasionadas luego del desbordamiento del río Cazones. Su iniciativa ha inspirado a cientos de seguidores a sumarse al esfuerzo humanitario.

En algunas colonias el agua con lodo aún llega al metro y medio de altura, esto impide salir de las casas; aunado al olor fétido de la basura que genera malestar en los damnificados. Foto: Alhelí Salgado / EL UNIVERSAL

¿De qué manera ayudó Alex Serrano a los afectados?

Con una pequeña bolsa de jabón en polvo entre sus manos Alex se acercó tímidamente a dos señoras que, con esfuerzo y resiliencia, trataban de rescatar algunas de sus pertenencias que resultaron dañadas por el lodo y el agua. "Estamos devastados, he llorado muchísimo de ver esta tristeza, me da mucha tristeza", expresó una de ellas.

Serrano extendió la bolsa hacia ella para develar un fajo de billetes que se encontraban debajo. Al recibirlos, la señora lo abrazó, dándole un beso en la mejilla y una cariñosa bendición: "Que Dios te bendiga y te multiplique". Con lágrimas en los ojos, la señora explicó que no contaba con el apoyo suficiente, pues recientemente su hijo, que usualmente la ayudaba, había perdido la vida.

Luego de escucharla, el creador de contenido se ofreció a ayudarle para mover los muebles y retirar algunos escombros: "Te ayudo a mover cosas, te ayudo a limpiar", también le ofreció quedarse a velar en las noches, ya que la señora recalcó que no había podido dormir por cuidar sus pertenencias. En respuesta la señora lo abrazó nuevamente mientras repetía con voz cortada "Eres un ángel que Dios me mandó".

El creador de contenido también mostró su apoyo a todos los perros y mascotas afectadas por las intensas lluvias. Foto: Instagram @alexserrano1

El influencer también colaboró con "Milagros Caninos" y "Pay de Limón", asociaciones mexicanas dedicadas al cuidado y rescate de perros en situación de calle y maltrato, quienes luego de ver los estragos causados por las lluvias, se unieron para llevar alimento y atención médica gratuita a las mascotas afectadas.

Usuarios reaccionan al apoyo de Alex Serrano en Poza Rica

En redes sociales, los internautas aplaudieron el gesto del influencer estadounidense y elogiaron el gran corazón que tiene. Algunos de los comentarios que más destacaron en la plataforma fueron:

"Ni mexicano el carnal y hace más que el gobierno. Mis respetos".

"Yo se que hicimos famoso a la persona correcta" .

"Él sigue dando lecciones de humildad, humanidad y gran amor por este México".

"Eres un apapacho al corazón Alex".

"No todos los héroes llevan capa, Alex hermano ya eres mexicano".

Finalmente, entre los creadores de contenido que han salido a apoyar a los afectados está el mexicano Yulay, Yeri Mua, el comediante Brandon "El Panza" y Alex Serrano, demostrando que su alcance y fama en las plataformas digitales puede transformarse en apoyo, solidaridad y empatía en situaciones de emergencia.

