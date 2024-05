En México, el fervor por la cultura geek es innegable. A lo largo de los años, se han llevado a cabo convenciones importantes tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Sin embargo, ninguna ha alcanzado las expectativas como la primera edición de la Comic Culture Experience (CCXP) en México.

La CCXP México 2024 fue un evento extraordinariamente emocionante y satisfactorio para los aficionados a la cultura geek. Desde el momento en que ingresabas al Centro Citibanamex, te sumergías en un universo paralelo lleno de aventuras, coleccionables y escenarios que celebraban las historias más queridas del mundo del cine, la televisión y los videojuegos.

Sin embargo el orgullo nacional se destacó con la presencia del ilustrador mexicano Humberto Ramos, conocido por su trabajo en cómics del icónico Spider-Man y con más de 30 años de experiencia en la industria. Para celebrar y honrar la cultura geek, Ramos concedió una entrevista en exclusiva.

En la entrevista con EL UNIVERSAL, Humberto Ramos compartió su perspectiva sobre su trabajo y su amor por el emblemático personaje de Spider-Man. Además, expresó su interés en experimentar con otros personajes de Marvel, brindando una visión única de su proceso creativo y consejos para aspirantes a ilustradores.

Ramos destacó que su experiencia como ilustrador ha sido mayormente positiva a lo largo de los años, atribuyendo su éxito a su compromiso profesional y colaborativo con su equipo de trabajo. También reflexionó sobre su participación en la serie de cómics "The Superior Spider-Man", describiéndola como una historia compleja que terminó siendo apreciada por los fans.

"La muerte de Stan Lee es un vacío en las ilusiones"

"Fue una historia muy complicada", comentó Ramos. "Al principio, la gente estaba muy enojada porque no querían que muriera Peter Parker, pero el escritor Dan Slott tenía un plan maquiavélico increíble. Al final de cuentas, la gente terminó amándolo y no quería que terminara esa saga. Estaban encantados por la historia que creó Dan y yo tuve la fortuna de ser quien lo dibujara".

Al abordar su trabajo con Spider-Man, Ramos compartió que, contrariamente a la creencia popular, no encuentra difícil dibujar las telarañas del traje del héroe arácnido, sino que disfruta de ese aspecto de su trabajo. Además, comentó sobre la viabilidad de adaptar a Spider-Man a otros medios, señalando que el personaje ya ha incursionado en diversas plataformas, desde cine y televisión hasta teatro y videojuegos.

Finalmente, Ramos reveló su interés en ilustrar otros personajes, mencionando su amor por los X-Men, Wolverine y el equipo de "The Champions" de Marvel como ejemplos de proyectos que le gustaría explorar en el futuro.

"Los X-Men son una pasión para mí; tuve el privilegio de trabajar ya con estos personajes en el pasado. Wolverine es un personaje que admiro profundamente. Pero también hay otro equipo que me intriga: The Champions, de Marvel. Me emociona la idea de explorar el mundo de estos jóvenes héroes, conectando con una nueva generación de lectores y llevando sus historias a nuevas alturas creativas." Finalizo el ilustrador.

CCXP: Humberto Ramos Foto: El universal

Y Desde Brasil, Lucas Werneck y Leonardo Romero también presentaron su trabajo mientras dibujaban en la convención para que el público conociera más de cerca su arte.

Explorando el Universo de Dos Equis en la CCXP México 2024

Este año, la CCXP México fue aún más especial con la presencia de Dos Equis y su experiencia única: MIXX Universe. Diseñada en colaboración con la agencia de marketing experiencial URBANA, ofreció a los asistentes la oportunidad de sumergirse en un viaje interestelar a través de un videojuego de realidad virtual.

Al ingresar al stand de Dos Equis, los visitantes pueden convertirse en miembros de uno de los dos clanes perdidos en el espacio, participando en emocionantes misiones. Para acceder a esta experiencia, los participantes deben crear un usuario en Dos Equis ID, personalizar su avatar y programar su horario de juego.

Además de la diversión y la emoción de participar en el MIXX Universe, los jugadores pueden acumular puntos a través de la plataforma Dos Equis ID, que luego pueden canjear por mercancía oficial. Esta experiencia va más allá de una simple activación de marca, ofreciendo una conexión emocional con la audiencia y proporcionando una oportunidad única para recolectar y analizar datos de los usuarios.

Dos Equis continúa demostrando su compromiso con la creación de experiencias innovadoras y significativas que no solo impulsan sus ventas, sino que también fortalecen su imagen de marca.

CCXP Foto: El universal

La CCXP México 2024 fue un éxito rotundo. La organización impecable, la variedad de actividades y la atmósfera vibrante hicieron que fuera una experiencia inolvidable para todos los que tuvieron la suerte de asistir. Y la participación de Dos Equis con su experiencia en el MIXX Universe agregó un toque de emoción adicional que realmente hizo que el evento se destacara.

