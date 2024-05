Héroes enloquecen al público de la CCXP

En el tercer y último día de actividades de la Comic Culture Experience (CCXP), los miles de amantes del entretenimiento pudieron estar cerca de sus ídolos de la cultura popular, además de vivir experiencias inmersivas relacionadas a series, películas o videojuegos.

Uno de los momentos de más júbilo llegó la tarde de ayer cuando llegó Omelete Stage, Eve Best, Steve Toussaint, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, que forman parte del elenco de la serie House of dragon (La casa del dragón), spin off de Game of thrones (Juego de tronos).

En breve charla los invitados rieron y compartieron algunos detalles de su experiencia en esta serie.

Eve dijo que es una pesadilla utilizar pelucas cuando hace demasiado calor, algo que no comparte Toussaint, quien es calvo.

“Para mí, el proceso de caracterizarme es superrápido, los demás no lo sé”, indicó Steve, mientras que Eve agregó que se volvió una gran fan de esta franquicia.

Tom Glynn-Carney comentó que se enganchó con la serie.

El público asistente pudo tomarse fotos con sus personajes favoritos.. Foto: Ocesa

“No sabía exactamente de qué se trataba el trabajo, me hubiera ayudado que me dijeran antes porque no había contexto”, mencionó.

Ewan adelantó que para la próxima temporada los televidentes deben estar preparados para más guerra. “Es una serie que está llena de personajes grises moralmente comprometidos”.

En este espacio dentro de la convención el público pudo entrar a dinámicas para poner a prueba sus conocimientos en diversas series, tomarse fotos con los recuerdos de colores de Intensamente 2, entrar a activaciones de Marvel, Disney, de películas como Furiosa, Guasón 2 y Harry Potter, entre otros.

El neozelandés Antony Starr, de los actores aclamados señaló:

“Es un personaje divertido, pero también procuré involucrarme en su vulnerabilidad”, respecto a su personaje en The Boys.

Los seguidores del videojuego Pokemon Go pudieron conocer adelantos sobre esta actividad, también escuchar pláticas relacionadas a “Mortal Kombat”, “Rick y Morty”, desfile de cosplays y ánime.