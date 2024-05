Alma Cero se toma en serio el humor

Para la actriz Alma Cero, dedicarse a la actuación, pero sobre todo la comedia, es una responsabilidad importante que no se toma a la ligera, en especial en la época actual con el auge de las redes sociales en donde los espectadores han tomado un papel más crítico.

“Un actor no es un producto terminado, nos tenemos que seguir preparando, como en cualquier profesión, pero en mi carrera es importante seguirte refrescando, leyendo y observando, porque representamos a personas”, señaló.

“El humor es algo que me tomo en serio porque ahorita la sociedad en su afán de defenderse como individuos y de encontrar su identidad, a veces puede sentirse atacada por la broma”.

La comedia, dijo, es sólo un espejo de los errores de carácter de la gente.

“Se hace de la manera más amable y respetuosa”, como indicó que se lleva a cabo en la temporada actual del programa Príncipe del barrio, que se transmite todos los domingos por Las Estrellas.

“Cuando tú te veas reflejado en un personaje cómico y te puedes reír de tus propios errores, eso te hace crecer como persona. Yo no me considero una mejor actriz, pero esta carrera sí me ha permitido desarrollarme y madurar”.

Siempre ha sido complicado cumplir con las exigencias del televidente, indicó, pero ahora lo es más, lo que hace que los creadores de productos se vean retados a crear mejores programas, como parte de una evolución en pantalla.

“El público no es tonto, no se va a comer lo que le des, piensa, y más con estas nuevas plataformas y las redes, cómo se ha fragmentado el medio, tienes que tener un producto cada día con un mayor calidad, más inteligente, mejor hecho”.

A finales de este mes y principio de junio, Alma Cero empezará las grabaciones de otro programa de comedia, pero en esta ocasión será una producción de cine titulado México lindo y qué risa, producido por Israel Jaitovich.