Reviven a figuras mexicanas en cine y televisión

CHESPIRITO

Sin querer queriendo, bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños Chespirito, está en controversia por no haber pedido el permiso necesario a Florinda Meza, quien durante 45 años fue pareja del creativo.

La serie se grabó el año pasado para la plataforma streaming de Max, recayendo en Pablo Cruz, el protagónico. Hasta el momento, de lo poco que se sabe, es que al menos aparecerá el personaje de Doña Florinda, quien encarnó Meza durante casi dos décadas.

Guillermo Pous, abogado de Meza, comenta a EL UNIVERSAL que el caso está ahora en un procedimiento administrativo con la plataforma, Roberto Gómez Fernández (hijo de Chespirito) y la productora, para dejar en claro que no pueden disponer de los derechos biográficos de su representada.

Lee también: Eugenio Derbez "trollea" a quienes lo criticaron por su polémico video y manda mensaje al Cruz Azul

“Aún y cuando la pinten como la gran dama que es, no tienen derecho para explotar biográficamente sus derechos. La propiedad del personaje Doña Florinda es un derecho que le corresponde a Roberto Gómez Fernández, pero es una versión respecto a la vida de don Roberto, no de los personajes”, subraya el especialista.

“Y la señora Meza, en lo personal y en lo profesional, estuvo con don Roberto en sus últimos 40 años (de vida), no habría forma (de que no aparecería), no tendría sentido”, precisa.

Hasta el momento, refiere Pous, las respuestas le hacen ver que no hay intención de conciliar.

“El abogado de la productora (dijo) que no tenía tiempo para atendernos en ese momento; la misma frase del abogado de Roberto (fue que) no tiene interés en conciliar, es lo que nos tiene en este lugar. Estrenarán y a partir de ahí veremos qué acciones se pueden tomar”, dice.

Foto: Max

LUPE VÉLEZ

La actriz mexicana fue figura en Hollywood en la década de los 30. El director Roberto Fiesco cuenta su historia de la mano de Itatí Cantoral. Se sitúa el 14 de diciembre de 1944, cuando se suicida a los 36 años de edad. Mientras prepara su muerte en su mansión de Beverly Hills, rememora su primera juventud, vocación artística y romances.

“Fueron cinco años de trabajo”, comenta Fiesco.

Familiares de la actriz se molestaron por no haber sido tomados en cuenta.

Lee también: Todo lo que debes saber sobre la final de "Juego de voces" de esta noche

Foto: Cortesia

PACO STANLEY

A 25 años de su asesinato, el conductor Paco Stanley vuelve a la pantalla en formato de serie ficcionada, donde se trata el punto de vista de las personas cercanas a los hechos.

Humberto Hinojosa, director de Luis Miguel, la serie, es el encargado detrás de cámaras, mientras que Roberto Duarte fue elegido para darle vida al comunicador.

“Creo que todas las veces que puedas ir al pasado para entenderlo, nunca son muchas”, considera Hinojosa. “Que una madre pudiera estar llorando porque mataron a un personaje que sólo conocían por televisión te habla de lo importante que era en la construcción social de nuestro país en ese momento”, reflexiona Duarte, recordando ese día.

Foto: Prime Video

MARÍA FÉLIX

Eiza González daría vida a la “Doña” en largometraje anunciado en 2021 y que la mostraría en el pináculo de su carrera actoral, en las décadas de los 40 y 50.

Pero hay controversia. Walter López, administrador de Estate of María Félix, titular del registro público de los derechos de Propiedad Intelectual, dice que todo está en orden. Mientras, Guillermo Pous, quien defiende a Luis Martínez de Anda, heredero de Félix, dice que su cliente es el que tiene los derechos.

Pous señala que se actuará tan pronto se sepa qué va a ocurrir con el proyecto fílmico.

Lee también: Lenny Kravitz cumple 60 años y estos son los momentos que marcaron su vida y carrera

Foto: Kristin Callahan / Everett Collection

LÁZARO CÁRDENAS

Ianis Guerrero interpretará al presidente mexicano en 1938, en un filme que recreará la expropiación petrolera del 18 de marzo de ese año.

Para encarnarlo, el histrión hizo un estudio de los movimientos del político, analizó fotos para ver qué movimientos tenía, cómo veía y sonreía.

La película es dirigida por Sergio Olhovich y contó con el permiso presidencial para rodar en Palacio Nacional.

Actualmente se encuentra en posproducción.

Foto: Producción 1938

Otros mexicanos llevados a las pantallas

Francisco Gabilondo Soler: Cri Cri el Grillito cantor (1967)

Juan Gabriel: Es mi vida (1982)

José José: Gavilán o paloma (1985)

José Alfredo Jiménez: Pero sigo siendo el rey (1988)

Miguel Hidalgo: Hidalgo, la historia jamás contada (2010)

José María Morelos: Morelos (2012)

Joan Sebastian: Por siempre Joan Sebastian (2016)

Rosario Catellanos: Los adioses(2017)

Luis Miguel: Luis Miguel, la serie (2018)

Silvia Pinal: Silvia Pinal: frente a ti (2019)

Vicente Fernández: El Rey, Vicente Fernández (2022)

Pedro Infante: Se llamaba Pedro Infante (2023)

Gloria Trevi: Gloria Trevi, ellas soy yo (2023)