Lenny Kravitz 60 años de música, innovación y versatilidad: 5 momentos que lo marcaron

Detrás de su imagen de rockero misterioso y su gran habilidad musical, Lenny Kravitz guarda una historia de raíces culturales y un gran apego a sus convicciones,que recordaron hoy, en su cumpleaños 60.

Hijo de la actriz afroamericana Roxie Rockee y un productor de televisión de ascendencia ucraniana Sy Kravitz, su vida ha sido una fusión de mundos, riqueza cultural reflejada en su música y su imagen y ha sido el motor de su creatividad y éxito que continúa hasta nuestros días, pese a que hoy el rockero cumple 60 años.

Además, con México ha demostrado desde el inicio de su carrera un gran vínculo con el país, visitando constantemente, para ver conciertos o solo vacacionar y disfrutar de las calles y la gastronomía. Por ello hoy te compartimos 5 momentos clave de la carrera de Lenny Kravitz.

Lanzamiento de "Let Love Rule" (1989)

El lanzamiento de su álbum debut, "Let Love Rule" en 1989, marcó el inicio de su carrera aunque no dimensionan a que ello lo llevaría a la fama. Este álbum, que mezcla elementos de rock clásico y soul, estableció el sonido único de Kravitz y lo posicionó como un artista innovador.

Éxito de "Are You Gonna Go My Way" (1993)

En 1993, Kravitz se superó a si mismo en el ámbito musical con el éxito con su tercer álbum, "Are You Gonna Go My Way" del cual emana la canción homónima se convirtió en un éxito mundial y consolidó su posición en la escena del rock, aún hoy el tema es de sus más escuchados con 392 mil millones de reproducciones en Spotify.

Premios Grammy Consecutivos (1999-2002)

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, Kravitz ganó cuatro premios Grammy consecutivos por la Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock, desde 1999 hasta 2002. Este logro subrayó su talento y consistencia, destacándolo como uno de los artistas más importantes de su generación.

Faceta como actor "The Hunger Games" (2012)

En 2012, Kravitz expandió su influencia al mundo del cine, interpretando a Cinna en la franquicia "The Hunger Games". Su actuación fue elogiada por críticos y querida por fans, demostrando que puede desenvolverse más allá de la música.

Lanzamiento de "Raise Vibration" (2018)

El lanzamiento de su álbum "Raise Vibration" en 2018 mostró que Kravitz sigue siendo una fuerza creativa en la música. Un trabajo que incluye una mezcla de géneros y aborda temas sociales y personales, una etapa donde ha profundizado en sus composiciones literarias a nivel musical.

Un legado que continúa extendiendo hasta nuestros días, pues recién este 2024 como si los años no le cobrarán factura, lanzó un nuevo disco titulado Blue Electric Light.

melc