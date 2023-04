Si la Tierra es plana o no es un debate que siempre se da y hay teorías para todos los gustos. Pero esta vez una persona que cree que el planeta no gira hizo un experimento que costó 20 mil dólares para sostener un pensamiento que hasta ahora no arroja evidencias de que sea cierto.

Bob Knodel alberga un canal de YouTube dedicado a esta teoría. El intento para demostrar que lo que piensa, es cierto lo llevó a gastar una suma para nada despreciable en un giroscopio láser que creía que probaría que la Tierra no gira. El hombre en cuestión apareció en el documental de Netflix de 2018 Behind the Curve.

Esta sonda está a una distancia que le permite tomar una foto de toda la parte del planeta donde es de día. Foto: Archivo

El grupo construyó un giroscopio láser que costó 20 mil dólares, en el que planeaban refutar el hecho de que una Tierra redonda gira 15 grados por hora haciendo que el giroscopio girara también. Hicieron el experimento y acabaron demostrando la teoría que querían "desacreditar". El giroscopio giraba exactamente como debía.

“Lo que encontramos es que, cuando encendimos ese giroscopio, descubrimos que estábamos captando una deriva. Una deriva de 15 grados por hora. Ahora, obviamente nos sorprendió eso: ‘Wow, eso es un problema’’’, se escucha decir en el documental. "Obviamente, no estábamos dispuestos a aceptar eso, por lo que comenzamos a buscar formas de refutar que en realidad estaba registrando el movimiento de la Tierra", aseguran.

Knodel se volvió viral en el momento del documental y gracias al clip que resurgió en Instagram, el conspirador sobre la teoría de que la Tierra es plana se volvió viral una vez más. El documental también mostró a un terraplanista realizando un experimento en el que la luz de una antorcha brillaba a través de agujeros que, una vez más, probaron accidentalmente que nuestro planeta es redondo. En un comentario, un Instagrammer escribió, con un poco de ironía: "Probablemente todavía no cambió de opinión".