El actor Eduardo Verástegui fue criticado en redes sociales al relacionar contundentemente la homosexualidad con la pedofilia.

Por medio de Twitter, el presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) aseguró que ambos términos están vinculados.

“Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”, se lee en el tuit.

Usuarios de redes sociales no le perdonaron a Verástegui la publicación. Foto: Twitter. @EVerastegui

Tunden en redes a Eduardo Verástegui

Ante ello, usuarios de la red social no le perdonaron a Verástegui la publicación:

“Hay más vínculos entre la pederastia contigo y la Iglesia Católica que con la homosexualidad”, “Sin duda alguna dices… ignorante y soberbio”, “La hipocresía”, “Creo que estás equivocado y deberías expandir tus conocimientos”, “Y la ignorancia en los que la ocultan como tu con la tuya”, “Lalo, de verdad denuncia a quien te hizo tanto daño de niño”, “¿Sin duda alguna? Compártenos tus fuentes, quiero leer esos estudios”, son algunas reacciones de internautas.

¿Quién es Eduardo Verástegui?

José Eduardo Verástegui, es un actor mexicano de 48 años de edad, aunque se define como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está volcado con diferentes iniciativas.

Asimismo, es conocido por interpretar diferentes papeles y salir en varias series de televisión.

Aunado a ello, en la pequeña pantalla, se le ha podido ver desde la década de los 90 en series como "Mi querida Isabel", "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Tres mujeres", "Alma rebelde" o "CSI: Miami", entre otras.

Formó parte del grupo Kairo , en donde tiene varios álbumes de estudio y sencillos durante la época de los 90.

Por su parte, en el mundo del cine, el actor ha tenido papeles en películas como "Meet Me in Miami", "Bella", así como en "Little Boy" o en el documental "La otra parte: La historia no contada del narco".







