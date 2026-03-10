Hombre acusado de ser deudor alimentario en marcha 8M responde a críticas; “no soy un papá ausente”

Por medio de redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento en que un hombre participó en las marchas feministas realizadas en Tlaxcala durante el Día Internacional de la Mujer. El sujeto pretendía mostrarse como aliado del movimiento feminista, sin embargo la situación dio un giro inesperado cuando una mujer lo señaló públicamente como deudor alimentario.

Hombre acusado de ser deudor alimentario en marcha del 8M responde a críticas

Luego de que el video se viralizara y comenzara a generar críticas en redes sociales, el sujeto —identificado como Tadeo Vázquez Sánchez— publicó un video para explicar su versión de los hechos.

En la grabación inició aclarando que no pertenece a ningún partido político ni tiene relación con algún candidato, como se especuló tras la difusión del caso. Por ello, decidió hablar públicamente para exponer su versión y evitar que continuaran circulando interpretaciones equivocadas.

De acuerdo con su relato, sabía que la madre de su hijo asistiría a la marcha del 8M; sin embargo, aseguró que no esperaba ser confrontado de esa manera, ya que, según explicó, mantiene comunicación con ella y existen acuerdos relacionados con su hijo.

“Yo sabía que la madre de mi hijo iba a ir, pero también sé que tengo comunicación con ella y acuerdos [...] El jueves fue la última llamada que tuve con ella porque mi hijo se enfermó.”

Aunado a ello afirmó que el menor pasa tiempo con él de manera regular.

“Mi hijo viene dos veces por semana y tengo la oportunidad de pasar tiempo con él.”

Y luego de ser exhibido en la marcha del Día de la Mujer, Juan Judas Tadeo (no se rían, así se llama) sale defenderse y dice que lo difamaron.



O sea, sí hay denuncia y si debe lana, pero que no mamen.



Ay, no... Lo que hacen los batos por coger. 😂 pic.twitter.com/lwmyqJI1Xi — 👻𖤐El Zombie II𖤐🧟‍♂️ (@DimeFred2) March 10, 2026

Asimismo, sostuvo que lo ocurrido durante la marcha feminista tuvo consecuencias graves en distintos aspectos de su vida, tanto personales como laborales, además de afectar sus proyectos.

“La situación destruyó mi vida personal, laboral, mis sueños y mis proyectos.”

Según explicó, la exposición del caso derivó incluso en amenazas relacionadas con el negocio que posee.

De igual forma, relató que tras recibir mensajes intimidatorios decidió eliminar temporalmente de sus redes sociales las fotografías que tenía con su hijo, por temor a que el menor pudiera verse afectado.

“Me dijeron: ‘sabemos dónde estudia, sabemos cómo se llama, sabemos quién es la mamá’. Lo primero que pensé fue que no quiero que le pase nada a mi hijo.”

Durante su declaración, reconoció que desde 2022 existe un proceso legal relacionado con la pensión alimenticia de su hijo. No obstante, aseguró que el conflicto surgió debido a desacuerdos sobre las condiciones económicas.

“Cuando me demanda, gana, porque a mí se me empezó a retener de mi nómina las aportaciones."

Pese al proceso judicial, insistió en que nunca ha sido un padre ausente.

“El tiempo que le doy a mi hijo es de calidad. Busco alternativas para estar con él, para verlo y para cumplir los acuerdos que tengo con su mamá.”

Tras los rumores que surgieron sobre la supuesta relación sentimental entre él y la mujer que lo acompañaba durante la marcha del 8M, éste negó esa versión y aseguró que se trata únicamente de una compañera de trabajo.

“Ella tiene una relación. Incluso tuve que hablar con su novio para aclararle que nunca dijimos que éramos pareja.”

¿Qué fue lo que pasó en la marcha del 8M en Tlaxcala?

El pasado 8 de marzo, Vázquez participó en la marcha del 8M en Tlaxcala con el torso descubierto y consignas pintadas en su cuerpo como “Me callo para que ellas hablen” y “No machismo”.

En ella caminaba con las manos atadas con una cuerda, mientras una mujer lo guiaba durante la movilización; escena que inicialmente fue interpretada por algunos asistentes como un gesto de apoyo al movimiento feminista.

Sin embargo, cuando el contingente llegó a la explanada del Palacio de Gobierno, una mujer lo confrontó públicamente y lo acusó de evadir el pago de la pensión alimenticia de su hijo de nueve años.

Sin embargo, cuando el contingente llegó a la explanada del Palacio de Gobierno, una mujer lo confrontó públicamente y lo acusó de evadir el pago de la pensión alimenticia de su hijo de nueve años.

“Tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene? Nueve. ¿Sabes cuántos años llevo peleando en juzgado?”, reclamó.

Tras la acusación, varias mujeres que participaban en la movilización comenzaron a increparlo y a exigir que abandonara el lugar.

Entre gritos de “fuera, fuera”, el hombre fue expulsado del contingente mientras intentaba justificar su presencia en la protesta.

