En una épica escena que está rompiendo el internet, la leyenda de Hollywood, Harrison Ford y el Monstruo come galletas compartieron la merienda entonando una de las melodías más emblemáticas del cine.

Por medio de redes sociales, el personaje de Plaza Sésamo publicó el gracioso video junto al actor de 84 años, quien se olvidó de la seriedad que lo caracteriza para recordar su papel de Indiana Jones.

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Indiana Jones. Foto: IMDB

Harrison Ford y el “Monstruo come galletas” interpretan tema de Indiana Jones

Vestido con la emblemática chaqueta de cuero y sombrero de explorador, el Monstruo come galletas compartió su tesoro más preciado con Ford, cuando de repente empezó a degustar su postre de forma singular, al compás de "The Raiders March", el tema que aparece en Indiana Jones y que fue compuesto por John Williams en 1981.

“Creo que conozco esta canción”, se lee en la descripción del video donde el actor sigue la corriente y continúa entonando la melodía usada para musicalizar uno de los filmes más exitosos de Steven Spielberg.

Cabe mencionar que el momento fue filmado durante los segmentos que grabó el actor para Plaza Sésamo en mayo del 2026.

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Me think me know this song 💙 pic.twitter.com/hatKIhvLnD — Cookie Monster (@MeCookieMonster) August 18, 2026

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dcs