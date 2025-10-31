Halloween 2025: ¿cómo evitar irritaciones al maquillarse? Esto dicen expertos

Con la llegada de Halloween, el maquillaje artístico se convierte en uno de los principales protagonistas de las celebraciones. Pinturas fluorescentes, adhesivos, pigmentos de alta cobertura y productos de larga duración hacen parte de las tendencias más usadas en disfraces y caracterizaciones.

Sin embargo, el uso inadecuado de estos cosméticos puede causar irritaciones, brotes e incluso reacciones alérgicas, especialmente cuando se utilizan productos no certificados o se combinan fórmulas incompatibles.

¿Cómo evitar irritaciones y cuidar la piel al maquillarse?

De acuerdo con Luisa Chimá, directora ejecutiva de las marcas Kaba, D'Luchi, La Receta CBD, OMG y Kaba Makeup, la preparación y el cuidado de la piel son fundamentales para evitar afectaciones dermatológicas. “Halloween no tiene por qué dejar huella en la piel. La limpieza previa, el uso de productos hipoalergénicos y una adecuada rutina de remoción al final del día son esenciales para mantener la salud cutánea”, explicó.

Los expertos coinciden en que las medidas de prevención deben empezar antes de aplicar el maquillaje, con una hidratación adecuada y la selección de productos cosméticos certificados. Durante la jornada, recomiendan evitar la exposición prolongada al calor o la fricción del rostro, y al finalizar, retirar todos los residuos de maquillaje con productos suaves y no abrasivos.

Entre las principales recomendaciones para un maquillaje de Halloween seguro y duradero se encuentran:

Hidratar antes de aplicar: usar una crema ligera o un primer que cree una barrera protectora entre la piel y el maquillaje.

usar una crema ligera o un primer que cree una barrera protectora entre la piel y el maquillaje. Evitar productos no cosméticos: las pinturas escolares o artísticas pueden contener colorantes agresivos que no están formulados para uso facial.

las pinturas escolares o artísticas pueden contener colorantes agresivos que no están formulados para uso facial. Realizar pruebas de alergia: aplicar una pequeña cantidad del producto en la muñeca o detrás de la oreja 24 horas antes de su uso.

aplicar una pequeña cantidad del producto en la muñeca o detrás de la oreja 24 horas antes de su uso. Desmaquillar con delicadeza: optar por aceites limpiadores o agua micelar antes del lavado con jabón facial.

optar por aceites limpiadores o agua micelar antes del lavado con jabón facial. No dormir maquillado: los residuos pueden obstruir los poros y provocar brotes o irritaciones al día siguiente.

los residuos pueden obstruir los poros y provocar brotes o irritaciones al día siguiente. Lavar brochas y esponjas: mantener los utensilios limpios ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y la contaminación cruzada.

En un mes donde los maquillajes artísticos dominan redes sociales y eventos públicos, los especialistas insisten en priorizar la salud de la piel sobre el impacto visual. La prevención, el uso de productos adecuados y una correcta rutina de limpieza son las principales herramientas para disfrutar de la celebración sin consecuencias dermatológicas.

