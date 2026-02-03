¿Habrá clases el 5 de febrero en México?; esto dice el calendario SEP

Tras el reciente puente largo de finales de enero e inicios de febrero, muchos padres de familia y tutores se preguntan si habrá o no actividades escolares este 5 de febrero, fecha marcada en el calendario como festiva por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si tienes hijos en educación básica, aquí te aclaramos la duda.

¿Habrá clases el 5 de febrero en México?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las y los estudiantes de kínder, primaria y secundaria sí tendrán clases el próximo 5 de febrero.

Aunque esta fecha es considerada un día de descanso obligatorio, el festivo se recorrió al lunes 2 de febrero, por lo que el jueves 5 de febrero no hay suspensión de clases para el nivel básico.

Esto se debe a que el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el Día de la Constitución se conmemora el primer lunes de febrero, independientemente de la fecha exacta en que ocurrió el hecho histórico.

¿Por qué se conmemora el 5 de febrero el Día de la Constitución?

El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Santiago de Querétaro, durante el gobierno de Venustiano Carranza.

Este documento fue resultado de las demandas sociales y políticas surgidas tras la Revolución Mexicana de 1910, con el objetivo de combatir las desigualdades sociales y el autoritarismo del régimen porfirista.

La Constitución de 1917 sustituyó a la de 1857 y se convirtió en un referente mundial al incorporar, por primera vez, derechos sociales de manera explícita, influyendo en otros textos constitucionales de América Latina y el mundo.

