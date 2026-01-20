Guía práctica para conocer la edad de tu gato y su etapa de vida

Más Información

Conocer la edad aproximada de un no es un dato menor. De ello dependen decisiones fundamentales relacionadas con su bienestar, como el tipo de alimentación, el calendario de vacunación, la desparasitación y el momento adecuado para la esterilización.

Según el Hospital Veterinario Gattos, centro especializado en medicina felina con sede en Madrid, la estimación de la edad debe basarse en una combinación de signos físicos, nunca en un solo indicador.

Esta guía reúne los principales criterios utilizados por veterinarios para ayudar a cuidadores, rescatistas y protectoras a identificar la etapa de vida de un gato, especialmente durante sus primeros meses.

Bríndale a tu gato un espacio exclusivo donde pueda descansar calientito. Foto: Canva
Bríndale a tu gato un espacio exclusivo donde pueda descansar calientito. Foto: Canva

Señales físicas clave para estimar la edad de un gatito

Durante las primeras semanas, los cambios en el cuerpo del gatito son rápidos y evidentes. De acuerdo con Gattos, los ojos y la dentición son dos de los indicadores más confiables.

Entre los 0 y 4 días de vida, los gatitos mantienen los ojos completamente cerrados, no presentan dientes y, en algunos casos, aún conservan el cordón umbilical.

Entre los 7 y 9 días comienza la apertura parcial de los ojos, mientras que entre los 10 y 20 días ya se observan completamente abiertos, aunque todavía sin presencia dental.

La dentición ofrece pistas aún más precisas. Los primeros dientes de leche aparecen entre las 2 y 3 semanas. Hacia las 8 semanas, la dentición temporal suele estar completa.

A partir de los 3 meses inicia el recambio a dientes permanentes, comenzando por los incisivos y seguido por caninos, premolares y molares hasta los 6 meses. Revisar suavemente la boca del gato permite identificar si existen piezas temporales o definitivas.

El color de los ojos también orienta. Todos los gatitos nacen con ojos azulados. La pigmentación comienza alrededor de la cuarta semana y el color definitivo se define entre los 3 y 4 meses, de acuerdo con la Asociación Americana de Veterinarios Felinos.

Equivalencia entre la edad del gato y la edad humana

Edad del gato Equivalente en años humanos Etapa de vida felina
1 mes1 añoNeonato
3 meses5 añosGatito
6 meses10 añosGatito
1 año15 añosAdolescente
2 años24 añosAdulto joven
3 años28 añosAdulto
4 años32 añosAdulto
5 años36 añosAdulto
6 años40 añosAdulto
7 años44 añosAdulto maduro
8 años48 añosAdulto maduro
9 años52 añosAdulto maduro
10 años56 añosAdulto mayor
11 años60 añosAdulto mayor
12 años64 añosAdulto mayor
13 años68 añosAdulto mayor
14 años72 añosAdulto mayor
15 años76 añosAdulto mayor
16 años80 añosAdulto mayor
17 años84 añosAdulto mayor
18 años88 añosAdulto mayor
19 años92 añosAdulto mayor
20 años96 añosAdulto mayor
Tocar a los gatitos recién nacidos puede conllevar varios riesgos. Fuente: Freepik.
Tocar a los gatitos recién nacidos puede conllevar varios riesgos. Fuente: Freepik.

De acuerdo con la American Association of Feline Practitioners y el Hospital Veterinario Gattos, los gatos envejecen más rápido durante sus dos primeros años de vida. A partir de ese momento, cada año felino equivale aproximadamente a cuatro años humanos, aunque esto puede variar según la salud, la genética y el estilo de vida del animal.

Cuidados esenciales según la etapa de vida

Una vez estimada la edad, es posible ajustar los cuidados. Durante las primeras dos semanas, los gatitos requieren temperatura constante, leche maternizada cada pocas horas y estimulación para orinar y defecar. Entre las 2 y 4 semanas inicia la transición a papilla y un proceso temprano de socialización.

De las 4 a las 8 semanas se recomienda introducir el arenero, ofrecer alimentación semisólida y fomentar el juego con humanos. A partir de las 8 semanas, según la World Small Animal Veterinary Association, pueden comenzar los esquemas de vacunación, la desparasitación regular y el uso de alimento específico para gatitos.

Uno de los errores más comunes es basarse únicamente en el peso o en el hecho de que el gato camine o coma solo. Estos factores pueden variar según el contexto del rescate y no reflejan con exactitud la edad real. Por ello, los especialistas insisten en evaluar varios signos y, ante cualquier duda, acudir a un veterinario con experiencia en felinos.

Estimar correctamente la edad de tu gato te permitirá acompañarlo mejor en cada etapa de su vida, adaptar sus cuidados y asegurar un desarrollo sano desde el inicio.

