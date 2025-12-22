Godzilla “ataca” la CDMX con una exposición totalmente gratis: ¿dónde y cuándo vivir la experiencia?

Godzilla ha llegado a la Ciudad de México con una exposición gratuita que encantará a todos sus seguidores.

Godzilla en CDMX. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Los visitantes podrán recorrer escenarios sorprendentes, admirar figuras detalladas y sumergirse en el universo del icónico monstruo del cine y la cultura pop. Una experiencia que ningún fanático querrá perderse.

¿Dónde y cuándo vivir la experiencia Godzilla?

La exposición “Godzilla: la sombra atómica” abrió sus puertas el pasado 7 de diciembre en el Museo Casa de Carranza y estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026, totalmente gratis.

Durante el recorrido, los asistentes encontrarán maquetas, ilustraciones, instalaciones inmersivas y obras de arte que muestran cómo Godzilla ha evolucionado del cómic a la pantalla, consolidándose como uno de los monstruos más memorables de la ficción.

Además de revelar el detrás de cámaras de Godzilla, la muestra permite revivir el legado del personaje a lo largo de las décadas, desde las películas clásicas de mediados del siglo XX hasta las más recientes.

Horarios y ubicación

La exposición estará abierta de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, ofreciendo tiempo suficiente para disfrutar de esta experiencia única.

El Museo Casa de Carranza se encuentra en Río Lerma 35, esquina con Río Amazonas, alcaldía Cuauhtémoc.

