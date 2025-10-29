Funcionaria de Puerto Vallarta ofrece disculpas tras contestación en show de Franco Escamilla; revela en qué consiste su trabajo

Una funcionaria de Puerto Vallarta se volvió tendencia tras bromear sobre sus labores durante un espectáculo del comediante Franco Escamilla.

Después de la ola de críticas, la servidora pública rompió el silencio y explicó su versión de los hechos, además de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.

Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, durante el show de Franco Escamilla. Foto: Especial

El pasado 27 de octubre, un video difundido en redes sociales mostró a Natalia Montaño Ruelas, trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, participando en una dinámica del show de Franco Escamilla. Durante la interacción, el comediante le preguntó sobre su empleo y ella respondió, en tono de broma, que en su trabajo “se la pasa bien, toma mucho, come y desayuna”.

La respuesta, aunque humorística, generó una fuerte controversia en plataformas digitales.

En cuestión de horas, los usuarios de X (antes Twitter) y otras redes sociales criticaron duramente sus palabras, cuestionando su desempeño como servidora pública. La situación escaló al punto de que muchos la acusaron de “no hacer nada” pese a percibir un sueldo del erario.

Ante el revuelo, Montaño utilizó Facebook para ofrecer una disculpa pública y aclarar el contexto del video. En su mensaje explicó que la presentación de Escamilla fue un evento de comedia en Tepic, Nayarit, al que asistió en compañía de su madre y su hermana, y que su respuesta fue meramente un comentario en tono de humor, sin intención de faltar al respeto ni al público ni a la administración municipal.

¿Qué dijo Natalia Montaño sobre su trabajo en el Ayuntamiento?

En su declaración, Montaño precisó que no es política, sino licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Además, indicó que desde marzo de 2025 ocupa el cargo de auxiliar en la Secretaría de Hacienda Municipal de Puerto Vallarta.

Su labor, explicó, consiste en dar seguimiento a acuerdos del Ayuntamiento, coordinar agenda pública y atender vínculos con empresarios y distintos sectores sociales. “Mi trabajo habla por sí mismo”, señaló, añadiendo que su jornada suele extenderse los siete días de la semana.

También lamentó el tono “ligero” de su intervención en el show, reconociendo que el comentario pudo generar una percepción equivocada sobre su compromiso laboral. “Ninguna persona merece violencia digital”, expresó al referirse a las críticas recibidas en línea.

A pesar de la controversia, Montaño reiteró su compromiso con el municipio y con las familias vallartenses, además de mostrar disposición a cualquier solicitud de transparencia. “He aprendido que debo cuidar mis palabras y seguir capacitándome”, escribió en su mensaje, subrayando la importancia de la sororidad y el respeto entre mujeres en el ámbito público.

