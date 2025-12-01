Frente Frío 17 en México: ¿qué significan los colores de alerta por bajas temperaturas en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en Tlalpan para este lunes 1 de diciembre.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el Frente Frío 17 continuará avanzando sobre el territorio nacional durante los primeros días de diciembre. Su presencia generará condiciones inestables, incluyendo lluvias, descenso de temperatura y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en zonas del norte, noreste y oriente del país.

¿Cómo funciona el semáforo de alertas por frío?

Para informar a la población sobre los riesgos asociados a las bajas temperaturas, las autoridades utilizan un semáforo climático que clasifica la intensidad del frío mediante diferentes colores:

Verde: Indica condiciones dentro del rango normal. No representa riesgo para la población.

Amarillo: Se activa cuando la temperatura se ubica entre 4 y 6 grados, alertando sobre ambiente frío y posibles aguanieves en zonas altas.

Naranja: Corresponde a temperaturas de 1 a 3 grados. Advierte sobre el riesgo de nevadas ligeras o granizo.

Rojo: Se emplea cuando el termómetro marca 0 grados, condición que puede favorecer la caída de nieve en zonas elevadas.

Púrpura: Es el nivel más extremo. Indica valores por debajo de los 0 grados, asociados a eventos de frío severo típicos de la temporada invernal.

