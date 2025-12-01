Más Información

¿Qué se celebra hoy 1 de diciembre en México?

¿Qué se celebra hoy 1 de diciembre en México?

Frente Frío 17 en México: ¿qué significan los colores de alerta por bajas temperaturas en la CDMX?

Frente Frío 17 en México: ¿qué significan los colores de alerta por bajas temperaturas en la CDMX?

Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la segunda vela y qué color toca?

Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la segunda vela y qué color toca?

Diciembre 2025: los mejores memes para dar la bienvenida al último mes del año

Diciembre 2025: los mejores memes para dar la bienvenida al último mes del año

Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla por pronóstico de en Tlalpan para este lunes 1 de diciembre.

Frente Frío 17.Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL
Frente Frío 17.Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el Frente Frío 17 continuará avanzando sobre el territorio nacional durante los primeros días de diciembre. Su presencia generará condiciones inestables, incluyendo lluvias, descenso de temperatura y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en zonas del norte, noreste y oriente del país.

Lee también:

¿Cómo funciona el semáforo de alertas por frío?

Para informar a la población sobre los riesgos asociados a las bajas temperaturas, las autoridades utilizan un semáforo climático que clasifica la intensidad del frío mediante diferentes colores:

Verde: Indica condiciones dentro del rango normal. No representa riesgo para la población.

Amarillo: Se activa cuando la temperatura se ubica entre 4 y 6 grados, alertando sobre ambiente frío y posibles aguanieves en zonas altas.

Continúan las mañanas frías en la Ciudad de México. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL
Continúan las mañanas frías en la Ciudad de México. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Naranja: Corresponde a temperaturas de 1 a 3 grados. Advierte sobre el riesgo de nevadas ligeras o granizo.

Rojo: Se emplea cuando el termómetro marca 0 grados, condición que puede favorecer la caída de nieve en zonas elevadas.

Púrpura: Es el nivel más extremo. Indica valores por debajo de los 0 grados, asociados a eventos de frío severo típicos de la temporada invernal.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]