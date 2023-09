Exnovia de Travis Kelce lanza advertencia a Taylor Swift: “Una vez infiel, siempre infiel”

Todo parecía miel sobre hojuelas para Taylor Swift y Travis Kelce, quienes fueron vistos saliendo juntos del partido entre los Kansas City Chiefs y Chicago Bears, el pasado domingo, luego de que la cantante de Cruel Summer prácticamente se robó el reflector al aparecer en el palco de la familia Kelce.

Taylor Swift no dudó en celebrar las jugadas de Travis Kelce, quien fue captado en varias ocasiones volteando hacia el palco donde la cantante platicaba y compartía con su madre, Donna.

Travis Kelce y Taylor Swift / Foto: Especiales

Sin embargo, parece que Kelce no es alguien de fiar. O al menos eso dejó ver su expareja Maya BenBerry, quien advirtió a Taylor sobre la falta de lealtad de Travis. La mujer, quien participó en el reality de “E!”, “Catching Kelce” para encontarle pareja al jugador de los Chiefs, dijo: “Una vez infiel, siempre un infiel”.

Maya BenBerry, quien se describe en su cuenta de Instagram como coach de vida y consultora de Marketing y Marca, respondió a pregunta expresa del DailyMail sobre sus impresiones sobre los rumores de un noviazgo entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Ex de Travis Kelce, Maya BenBerry advierte a Taylor Swift

¿Cuál fue la advertencia de la exnovia de Travis Kelce para Taylor Swift?

A través de una “historia” en su cuenta de Instagram publicó la respuesta que le dio al DailyMail respecto a un posible romance entra la cantante y el jugador, así como las impresiones que rodean al jugador y lo catalogan como infiel.

Y es que la infidelidad corrompe toda relación. No importa si se trata de celebridades o no, y así lo dejó ver Maya Benberry quien no dudó en sentenciar: “la única vez que lo diré, pero como dice el dicho, una vez infiel, siempre infiel”.

La ganadora del reality “Catching Kelce” también aseguró que Taylor es una billonaria y una jefa a quien no tiene porque odiar, sin embargo sentenció que aunque a muchas personas no les guste su respuesta la realidad no se puede cambiar.

“sólo puedo hablar sobre mi experiencia con Travis y el nombre que conoció cuando salimos. Taylor parece una chica divertida con un hermoso espíritu, así que le deseo la mejor de las suertes, pero no sería de chicas no advertirle que sea LISTA!!! Estoy segura que ella ha perfeccionado la habilidad de ver quién está allí por ella y quién está por usarla. Sólo espero que sea la maestra en esta situación y no la estudiante”, se lee en la respuesta que la exnovia de Kelce dio al DailyMail.

Finalmente, Maya BenBerry advirtió que Travis Kelce no fue el hombre para ella, pero sí podría ser para Taylor Swift, “sólo el tiempo lo dirá”.





