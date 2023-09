Estos son 2 alimentos repletos de Omega-3 ideales para proteger tu corazón de infartos

Los alimentos ricos en omega-3 ofrecen grandes beneficios al cuerpo humano, fortaleciendo las membranas del corazón y ayuda a mejorar el pronóstico en caso de que se produzca un infarto de miocardio. Al menos eso es lo que expresaron los investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol (IGTP) y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).

De acuerdo con este estudio, publicado recientemente en la revista Journal of the American College of Cardiology, los ácido graso omega-3 pero de origen vegetal, llamados ácidos alfa-linolénicos (ALA), grasa que se encuentra en las nueces pero también en la soja y sus derivados actúan de manera complementaria.

Por otro lado, los niveles altos de ácido graso omega-3 animal, presente en atún o salmón se asocian con menor riesgo de reingreso en el hospital por causa cardiovascular, niveles más altos de vegetal se asocian con menor riesgo de mortalidad.

Una dieta estilo mediterráneo no solo es una de las opciones más saludables, también ayuda a la perdida de peso.

Los beneficios de los ácidos grasos omega 3

El ácido eicosapentaenoico (EPA) es un tipo de ácido graso omega-3 que se encuentra en el pescado azul. Es por ello que cuando integramos a nuestra dieta de manera regular el consumo de pescado azul, la EPA se incorpora a los fosfolípidos de las membranas de los cardiomiocitos y protege de una gran variedad de estresores del corazón.

Hay que decir que este enriquecimiento de las membranas del miocardio limita los daños causados en caso de que se produzca el infarto.

Según Antoni Bayés, director clínico de Cardiología de Germans Trias, incorporar los omega-3 de origen marino y vegetal en la dieta de pacientes con riesgo cardiovascular es una estrategia integradora para mejorar su calidad de vida y su pronóstico si sufren un infarto.