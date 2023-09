La neuronutrición es la ciencia que estudia el efecto de los nutrientes en el sistema nervioso y sus funciones, de acuerdo con la Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo.

Es decir, esta rama se encarga de proveer a los pacientes el conocimiento para que puedan alimentarse correctamente de una dieta ayudada por suplementos.

No obstante, deben acudir con un especialista puesto que los suplementos no son universales y su efecto varía según las necesidades nutricionales de cada paciente, así lo afirmó en entrevista para EL UNIVERSAL, Ernesto Cárdenas, médico especialista en neuronutrición y micronutrición funcional.

Lee también: ¿Cuál es la vitamina que en exceso puede producir cálculos en los riñones?

¿Qué alimentos puedes comer para tener un cerebro saludable?

El especialista detalló para EL UNIVERSAL que existen alimentos que aportan nutrientes que ayudan a la correcta función de las conexiones neuronales.

Explicó que una dieta balanceada y equilibrada es ideal, en ésta se debe integrar todos los grupos de alimentos como los de origen animal, las frutas, verduras, cereales, leguminosas, entre otros.

Conoce qué alimentos comer para prevenir la anemia y la fatiga. Imagen: Pixabay.

Asimismo precisó que las grasas de alta densidad que también se les conoce como el colesterol "bueno" son importantes en la dieta y se encuentran en alimentos como los pescados: azules como salmón, sardina, trucha, caballa, jurel, anguila, arenque y atún, o en los frutos secos como las almendras, nueces, avellanas, y cacahuates.

Frutos secos. Fuente: Pixabay

También están presentes en el aceite de oliva, el aguacate y las aceitunas.

Cárdenas mencionó que además de una dieta balanceada las personas se pueden ayudar de suplementos que contengan micronutrientes como la vitamina A, vitamina D, vitamina B12, hierro, yodo, magnesio y zinc.

No obstante, destacó la importancia de que cada persona acuda con un especialista para una revisión completa e individualizada.

“La automedicación con suplementos no es recomendada puesto que cada organismo tiene requerimientos y necesidades diferentes, lejos de tener un beneficio puede que el paciente se provoque un daño a la salud por el exceso de alguna vitamina o mineral”, dijo.

Lee también: Descubre la vitamina ideal para fortalecer los huesos y evitar fracturas

¿Cómo se puede tener un cerebro saludable?

Tener un cerebro saludable implica que éste haga su función de manera óptima. La importancia radica en que las conexiones neurológicas son las encargadas del estado de ánimo y la salud física de cada persona.

Por ello, quienes no tienen un cerebro saludable pueden tener insomnio, problemas al despertar (sentir cansancio a pesar de haber dormido), sentirse disperso o con falta de concentración, tener problemas de memoria, o dolor de cabeza.

Imsomnio. Fuente: Pixabay

De acuerdo con Ernesto Cárdenas, una persona comienza a tener el desgaste neurológico después de los 40 años; no obstante, existen factores que aceleran este proceso en personas más jóvenes.

Quienes tienen obesidad o sobrepeso, quienes consumen sustancias nocivas para la salud o también aquellas personas que no llevan una dieta y un estilo de vida saludable son propensos a tener un mayor desgaste cerebral.

Además, existen secuencias genéticas como el autismo o el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que de igual forma aceleran el desgaste cognitivo.

Obesidad. Foto: Archivo

La importancia de la salud intestinal

Cárdenas explicó que de nada sirve una dieta balanceada si el organismo del paciente no tiene un correcto funcionamiento.

“La salud intestinal es la clave para que los pacientes tengan un cerebro saludable, ya que el proceso de absorción de los nutrientes depende del metabolismo”, resaltó.

Es decir, si una persona no tiene salud intestinal, entonces los nutrientes en los alimentos no pueden absorberse de manera correcta y esto a su vez da como resultado carencias nutricionales que afectan las funciones cerebrales.

La mucosa del esófago, a diferencia de la del estómago, no está diseñada para soportar ácidos. Foto: Archivo

Por último, Ernesto Cárdenas hizo hincapié en el rechazo a la automedicación y la autosuplementación.

“Los suplementos no son universales, es decir, no tienen el mismo efecto en el organismo de las personas. Por ello no recomiendo la ingesta de suplementos comerciales sin supervisión médica. Un especialista ayudará a cada paciente para que éste tenga la cantidad de vitaminas específicas para sus necesidades y requerimientos”, destacó.

foto: cortesía

También te interesará:

¿Cómo funcionan los créditos hipotecarios? Guía fácil para elegir uno y no quedarte a tristear en la calle

¿Qué son los gastos hormiga y cómo evitar que tu presupuesto acabe en el hormiguero?





ayef