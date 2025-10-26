Estos son los 5 disfraces familiares más buscados para Halloween y Día de Muertos 2025

Más Información

¿Aún no sabes de qué disfrazarte este Halloween y ? Estas fechas son una de las más esperadas del año, ya que niños y adultos se preparan para salir por la famosa “calaverita”, asistir a fiestas y rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros.

Elegir un puede ser complicado, sobre todo si buscas una idea en grupo o en familia. Por eso, te compartimos los 5 disfraces familiares más buscados de 2025, perfectos para lucirse en estas épocas.

Los 5 disfraces familiares más populares de 2025

Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix
Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix
  • K-Pop Demon Hunters: inspirados en la fusión entre cultura pop coreana y fantasía oscura.
  • Personajes: Rumi, Zoey, Mira y Jinu.
“Cynthia y yo ¡nos sentimos flotando!”, afirma Ariana Grande. Foto: AP | Universal Pictures
“Cynthia y yo ¡nos sentimos flotando!”, afirma Ariana Grande. Foto: AP | Universal Pictures
  • Wicked: la historia de las brujas de Oz cobra nueva vida con estos coloridos trajes.
  • Personajes: Elphaba, Glinda, Fiyero y Madame Morrible.
Familia Addams. | Foto: Cortesía.
Familia Addams. | Foto: Cortesía.
  • La Familia Addams: un clásico que nunca pasa de moda para familias de todos los tamaños.
  • Personajes: Morticia, Homero, Merlina, Pericles, Tío Lucas y Dedos.
Foto: X @CinetecaMexico
Foto: X @CinetecaMexico
  • Toy Story: ideal para revivir la nostalgia y divertir a los más pequeños.
  • Personajes: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bo Peep, Forky y Lotso.
Malcolm el de en medio. Foto: IMDB
Malcolm el de en medio. Foto: IMDB
  • Malcolm el de en medio: perfecto para quienes quieren un toque humorístico y casual.
  • Personajes: Hal, Lois, Malcolm, Reese, Dewey y Jamie.

