Equinoccio de Otoño 2025: las mejores frases e imágenes para recibir esta estación

Este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas aproximadamente, todo el hemisferio norte será testigo de la llegada del Equinoccio de Otoño 2025, marcando así el fin del verano.

Este evento astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador de la Tierra, haciendo que sus rayos iluminen de manera uniforme y que los días se vuelvan más cortos que las noches.

Además, muchas personas relacionan la llegada del equinoccio de otoño con una nueva oportunidad para reconectarse con su lado espiritual, renovando el alma, cerrando ciclos y dándole apertura a nuevas etapas en la vida.

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay

Las mejores frases e imágenes para darle la bienvenida al otoño

La llegada del otoño a México ha generado ilusión en muchas personas, quienes han descrito a esta estación como su favorita del año. A continuación te mostramos algunas frases para compartir con tus amigos y familiares y darle la bienvenida al otoño de la mejor manera:

"Noto que el otoño es más la estación del alma que de la naturaleza", de Friedrich Nietzsch.

es más la estación del alma que de la naturaleza", de Friedrich Nietzsch. "Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer" de Antoine de Saint-Exupéry.

no supo qué hacer" de Antoine de Saint-Exupéry. "Y de repente, el verano se transformó en otoño" , de Oscar Wilde.

, de Oscar Wilde. "Pero el otoño es mi primavera", de August Strindberg.

es mi primavera", de August Strindberg. "No temas al otoño , si ha venido.Aunque caiga la flor, queda la rama. La rama queda para hacer el nido", de Leopoldo Lugones.

, si ha venido.Aunque caiga la flor, queda la rama. La rama queda para hacer el nido", de Leopoldo Lugones. "El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor", de Albert Camus.

es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor", de Albert Camus. "La vida comienza otra vez con los aires fríos del otoño", de Francis Scott Fitzgerald.

Imágenes para dar la bienvenida al otoño este 2025

Los brillantes tonos amarillos, ocres y naranjas del otoño ya comienzan a adornar las páginas principales de las plataformas digitales, compartiendo felicidad y esperanza para esta nueva estación. A continuación te mostramos las mejores imágenes para compartir:

Usuarios comparten en redes sociales su ilusión ante la llegada del otoño el 22 de septiembre. Foto: Redes Sociales

Diversos internautas comparten en redes su amor por la nueva estación del año.

Usuarios comparten en redes sociales su ilusión ante la llegada del otoño el 22 de septiembre. Foto: Redes Sociales

El otoño es una temporada muy colorida que a todos les encanta. Además, muchas festividades tradicionales marcan esta época: Día de Muertos y Halloween.

Usuarios comparten en redes sociales su ilusión ante la llegada del otoño el 22 de septiembre. Foto: Redes Sociales

La literatura siempre ha sido un acompañante ideal para las frías tardes de otoño.

Usuarios comparten en redes sociales su ilusión ante la llegada del otoño el 22 de septiembre. Foto: Redes Sociales

