Entre críticas y nostalgia: usuarios reaccionan al Smart Brick de LEGO

La presentación del Smart Brick de LEGO durante el CES 2026 no pasó desapercibida. El anuncio, que buscó posicionar a la marca danesa dentro de la conversación tecnológica, rápidamente se trasladó del escenario a las redes sociales, donde usuarios y seguidores comenzaron a debatir si este nuevo ladrillo inteligente representa una evolución necesaria o un paso que se aleja de la identidad clásica de LEGO.

Más allá de las especificaciones técnicas, el foco de la conversación se centró en las percepciones del público. Comentarios en plataformas digitales reflejan una mezcla de entusiasmo moderado, escepticismo y nostalgia por los sets tradicionales que no dependen de pantallas, sensores o conectividad constante.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Escepticismo y dudas sobre la utilidad real

Una de las principales críticas por parte de los usuarios es la funcionalidad práctica del Smart Brick. Aunque LEGO lo presentó como una pieza capaz de integrarse con experiencias digitales avanzadas, varios seguidores cuestionan si realmente aporta algo nuevo al juego creativo o si se trata de una solución tecnológica en busca de un problema.

Otros usuarios señalaron experiencias pasadas con productos tecnológicos de la marca que tuvieron una vida útil limitada, lo que alimenta la preocupación de que el Smart Brick dependa demasiado de software, actualizaciones o aplicaciones que podrían quedar obsoletas con el tiempo.

A esto se suma el tema del precio, uno de los puntos más recurrentes en las reacciones. Padres de familia y coleccionistas manifestaron inquietud ante la posibilidad de que los sets que incorporen esta tecnología sean considerablemente más caros, lo que podría volverlos inaccesibles para una parte del público.

Nostalgia y temor a perder la esencia LEGO

Otro eje central de la conversación gira en torno a la identidad de la marca. Para muchos usuarios, LEGO representa un espacio de creatividad libre, sin pantallas ni dispositivos electrónicos. Desde esta perspectiva, el Smart Brick despierta el temor de que la experiencia de juego se vuelva más guiada, menos imaginativa y más dependiente de instrucciones digitales.

Sin embargo, también hay usuarios que defienden la iniciativa y consideran que LEGO está intentando adaptarse a las nuevas generaciones, que crecen en un entorno cada vez más digital. Para este sector, la clave estará en que el Smart Brick sea un complemento opcional y no un reemplazo del juego tradicional.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Por ahora, la conversación continúa abierta. El Smart Brick aún no llega al mercado, pero su presentación en CES 2026 ya dejó claro que cualquier paso de LEGO hacia la tecnología será observado de cerca por una comunidad exigente, crítica y profundamente vinculada a la historia de la marca.

