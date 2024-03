El pasado 19 de marzo, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la activista Elena Larrea.

La también modelo fue reconocida por su pasión y lucha por los derechos de los animales. Debido a esto fundó Cuacolandia, un refugio donde adoptó a más de 80 caballos y algunos animales como burros, y mulares que sufrían de maltrato animal.

Su muerte impactó las redes sociales, donde amigos, seguidores y otros activistas expresaron su tristeza e inundaron de fotos y videos, evidenciando todo lo bueno que había realizado en vida, como la vez que luchó para que se tipificara la zoofilia como delito en Puebla, a raíz del caso de Mila, una yegua que sufrió maltrato, explotación y abuso sexual.

Muere Elena Larrea

Así suena “Ni buena ni mala”, corrido que grabó la activista antes de morir

Actualmente, se ha comenzado a difundirse en varias plataformas como TikTok y YouTube: “Ni buena ni mala”, corrido que grabó junto a Calle X Vida y Lil Chris en mayo de 2022.

Este videoclip refleja la personalidad que tenía la influencer en vida, por lo que usuarios han pedido en redes que se reproduzca la mayor cantidad de veces posible para que los ingresos que reciba el clip se puedan utilizar para los gastos de Cuacolandia.

Letra completa de "Ni buena ni mala", canción de Elena Larrea y Calle X Vida

Ni buena ni mala, tengo el carácter como las armas largas. Muchos me respaldan con una mirada mis ojos te matan. Me ven bajar de una troca bien mam*lona, desde pequeña, me enseñé a ser bien ching*na y pa la vida no me rajo.

Soy cabr*na siempre voy a estar pendiente de mi zona. Aquí no hay maldad, el chiste es ayudar, me encantan los caballos en ellos me gusta andar, de mí no van a hablar si no van a sumar la puerta es grande pa’l que guste se va a retirar”

Sé que ya llegó en ese caballón de lejos se distingue ese mujerón y todo ya cambió, la moneda ya giró.

Buenas y malas decisiones, acostumbró a hacerlo diferente y siempre ser la mejor

Me verán paseando en un caballón polvo levantando, soy tranquila, pero no le ande buscando, en ocasiones buena.

Estoy aquí porque quise sobresalir los caballos me gustan y me encanta estar así, claro que sí

No es buena ni mala, tiene el carácter como las armas largas, muchos la respaldan con una mirada sus ojos te matan. Yo soy Elena y punto, se acaba.

