El truco infalible para lavar la ropa de mezclilla sin que se desgaste

Durante años la mezclilla ha sido una de las telas más populares en el mundo por su resistencia, durabilidad y estilo atemporal; sin embargo, al momento de lavar los jeans, chamarras o faldas de mezclilla, muchas personas cometen errores que provocan que la prenda pierda su forma o color original.

Si quieres mantener tu ropa como nueva por más tiempo, evitando su desgaste con cada lavada, a continuación te compartimos un infalible truco para lavar la mezclilla correctamente.

Leer también: Guía paso a paso para preparar repelente de mosquitos con olor a menta

La mezclilla es una de las telas más delicadas. Foto: freepik

El truco para lavar la ropa de mezclilla correctamente

Antes de colocar tu prenda en la lavadora, lo primero que debes hacer es voltearla al revés, esto evita que la superficie externa se desgaste con la fricción. Después, asegúrate de usar agua fría, ya que el agua caliente provoca que la tela se expanda y pierda color.

Paso a paso:

Voltea la prenda al revés. Colócala sola o con otras prendas de mezclilla del mismo tono. Agrega una pequeña cantidad de detergente líquido (evita el detergente en polvo). Usa agua fría. Selecciona un ciclo de lavado delicado o corto. No uses cloro ni suavizante, ya que dañan las fibras.

Agrega vinagre blanco

El vinagre blanco es un gran aliado para cuidar la mezclilla. Ayuda a fijar el color, suavizar la tela y eliminar malos olores sin dañarla.

Solo debes añadir media taza de vinagre al ciclo de enjuague y no te preocupes por el olor, desaparecerá al secarse.

Leer también: El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

Aprende a secar tu ropa de mezclilla correctamente. Foto: Especial

¿Por qué la mezclilla se desgasta al lavarse?

La mezclilla está compuesta de fibras que tienden a desgarrarse y perder pigmento cuando se exponen a lavados agresivos, exceso de detergente o altas temperaturas durante su periodo de secado. Además, al frotar la tela dentro de la lavadora, se acelera el proceso de deterioro.

¿Cada cuánto debo lavar mis jeans?

Aunque suene extraño, los jeans no necesitan lavarse con cada puesta, puedes usar la prenda varias veces antes de lavarla, especialmente si no se ensució.

Si solo necesita refrescarse, deja que se ventile al aire libre o colócala en una bolsa y guárdala en el congelador por 8 horas para eliminar bacterias y olores.

Foto: Pexels

También te interesará:

Descubre los beneficios de comer mandarina en temporada de frío

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs