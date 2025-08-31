El Temach cuestiona la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal; "van a ver tremendo desarrollo de personaje"

Los rumores en torno al supuesto noviazgo entre la cantante argentina Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron confirmados luego de que el futbolista español publicara un fotografía en su cuenta de Instagram, en donde ambos parecen muy cariñosos.

La fotografía, que circuló por diversos medios de comunicación internacionales, fue tomada durante la celebración del cumpleaños número 25 de la intérprete argentina, en un escenario romántico y rodeados de velas, pétalos de rosas y muchos globos en forma de corazón.

La confirmación de su noviazgo desató todo tipo de comentarios en internet, desde mensajes de felicitación y buenos deseos hacia la nueva pareja hasta duras críticas dirigidas hacia la argentina, pues uno de los puntos que más fue cuestionado por los usuarios fue la diferencia de edades entre ambas celebridades.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su noviazgo con una fotografía en Instagram. Foto: Redes Sociales

¿Qué dijo el Temach sobre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Aunado a ello, uno de los personajes del mundo digital que dio su opinión sobre la relación sentimental entre ambas figuras públicas fue Luis Alfonso Castilleja, mejor conocido en redes sociales como "Temach".

Durante una transmisión en vivo, uno de sus seguidores le lanzó una pregunta: ¿Qué opinas de Lamine Yamal y Nicki Nicole?. A lo que el influencer mexicano respondió entre risas que no le preguntaran eso, pues ellos mejor que nadie ya sabían su respuesta.

En primer lugar, el creador de contenido cuestionó la falta de experiencia de Lamine, destacando la diferencia de edad entre el futbolista del Barcelona de 18 años y la artista de 25, siendo mayor esta última por 7 años. Además, añadió que es una mujer que ha tenido múltiples relaciones y experiencias sentimentales, con celebridades famosas que ahora están en su "mejor momento".

La cantante argentina Nicki Nicole ha salido con el rapero Trueno y el cantante mexicano Peso Pluma. Foto: Redes Sociales/Rolling Stone

"Ya saben que opino, mujer mayor, mujer que lleva tres vatos en su prime, tres ultraestrellas", explicó. Así mismo, recordó el momento donde Nicki Nicole fue vista en la entrada de un hotel, reclamándole al intérprete de corridos Peso Pluma y detalló que de haber sido al revés, Hassan estaría "cancelado" en redes sociales.

"Porque hace 6 meses... ¿qué la gente no tiene memoria?, ¿hace cuánto vimos a Nicki Nicole regañando a Peso Pluma afuera de un hotel? Si hubiera sido al revés lo hubieran ultracancelado", expresó. "Estamos acostumbrados de que la mujer regañe al hombre".

Finalmente, Luis instó a su público a hacer una reflexión, poniendo sobre la mesa un peculiar cuestionamiento: "¿Si Lamine Yamal no fuera una estrella en ascenso del Barça, ustedes creen que Nicki Nicole andaría con él?".

También recalcó que con esta experiencia, el joven futbolista "aprenderá una valiosa lección". "Van a ver el desarrollo de personaje que se va a aventar Lamine Yamal ahí. Va a venir el verdadero prime", concluyó.

