El paso del tiempo y el uso diario dejan su huella en uno de los objetos más esenciales del hogar: el colchón. Las manchas amarillas que suelen formarse en la superficie pueden ser ocasionadas por el sudor corporal, la humedad o accidentes domésticos, y aunque parecieran imposibles de quitar, existe un remedio casero que puede restaurar la apariencia y frescura de la tela sin dañarla.

Cabe señalar, que las manchas amarillas son una reacción natural del sudor y los aceites corporales con el tiempo, estos no siempre indican suciedad, pero sí una acumulación que conviene atender lo antes posible. Por ello, mantener un colchón limpio no solo mejora su aspecto, sino que también contribuye a la salud respiratoria y al buen descanso.

El mejor remedio casero para eliminar manchas amarillas de los colchones. Foto: Canva

¿Cómo eliminar las manchas amarillas del colchón?

De acuerdo con el sitio Sleep Foundation, antes de ponerse manos a la obra, debe realizarse una "pre limpieza". Sigue estos pasos:

Despeja el colchón: quita todas las almohadas, sábanas y mantas de la cama.

quita todas las almohadas, sábanas y mantas de la cama. Acomoda y ventila el colchón: asegúrate de acceder fácilmente a las manchas y deja que la tela se ventile.

asegúrate de acceder fácilmente a las manchas y deja que la tela se ventile. Aspira el colchón: elimine el polvo y suciedad externa de la tela para una mejor limpieza.

Luego de cumplir con estas indicaciones, es hora de emplear el método secreto de limpieza con peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio, elementos que juntos forman una mezcla capaz de desinfectar, eliminar olores y aclarar las manchas sin afectar la textura del material.

Ingredientes:

Agua

Jabón líquido para platos

Bicarbonato de sodio

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)

1 botella de spray vacía

1 cepillo rígido o un cepillo de dientes

Toallas de mano limpias, trapos o toallas de papel

Procedimiento:

Paso 1: Prepare la solución de limpieza . Mezcle 225 ml de agua fría, 225 ml de peróxido de hidrógeno y 2 o 3 gotas de jabón para trastes transparente. Luego añada la combinación en el atomizador.

. Mezcle 225 ml de agua fría, 225 ml de peróxido de hidrógeno y 2 o 3 gotas de jabón para trastes transparente. Luego añada la combinación en el atomizador. Paso 2: Espolvorea bicarbonato . Aplique una capa fina de bicarbonato sobre la zona manchada y déjelo actuar al menos 15 minutos.

. Aplique una capa fina de bicarbonato sobre la zona manchada y déjelo actuar al menos 15 minutos. Paso 3: Aplica la solución. Rocíe la solución sobre las manchas amarillas hasta que el colchón esté ligeramente empapado.

Rocíe la solución sobre las manchas amarillas hasta que el colchón esté ligeramente empapado. Paso 4: Vuelva a aplicar bicarbonato. Espolvoree sobre las áreas donde rocío la solución limpiadora y déjelo actuar por 1 hora.

Espolvoree sobre las áreas donde rocío la solución limpiadora y déjelo actuar por 1 hora. Paso 5: Cepilla. Use el cepillo para raspar las zonas manchadas, incorporando todos los ingredientes de la técnica de limpieza.

Use el cepillo para raspar las zonas manchadas, incorporando todos los ingredientes de la técnica de limpieza. Paso 6: Limpia y seca. Toma un paño húmedo y limpia el colchón, luego repase la zona con un paño seco. Finalmente, deje secar el colchón al aire.

Consejos y tips para limpiar tu colchón

Pruebe la solución limpiadora en una pequeña parte del colchón.

Usa solo una pequeña cantidad o la que sea necesaria, ya que puede dañar algunas telas.

No utilices blanqueador ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden ser dañinos para mascotas o niños.

Para quienes buscan alternativas más suaves, el vinagre blanco diluido en agua con unas gotas de jabón también resulta útil para manchas superficiales y olores leves. En ambos casos, la clave es actuar rápido para eliminarla por completo.

Además del tratamiento puntual, los especialistas subrayan la importancia de mantener un protector impermeable y lavable, airear el colchón con frecuencia y cambiar las sábanas al menos una vez por semana. Estas medidas no solo evitan nuevas manchas, sino que prolongan la vida útil del colchón y garantizan un descanso más higiénico.

Con este remedio casero, práctico y accesible, muchos hogares han logrado devolverle la limpieza y frescura a su colchón sin recurrir a productos costosos o químicos agresivos. Una solución sencilla que demuestra que, con un poco de constancia y los ingredientes adecuados, es posible conservar el descanso como nuevo.

mndsm/aosr