¿Qué son los péptidos de cobre y cuáles son sus beneficios para la piel?

En los últimos días ha surgido una nueva tendencia de moda en diversas plataformas digitales, la cual ya se ha incorporado en la rutina de belleza de muchas mujeres alrededor del mundo: el uso de péptidos de cobre en productos para el cuidado de la piel.

¿Qué son los péptidos de cobre?

De acuerdo con la página Clínica Dermatológica Internacional, los péptidos de cobre son pequeños fragmentos de proteínas mezclados con iones de cobre. Estos compuestos se encuentran en el cuerpo humano y desempeñan un papel fundamental en distintos procesos fisiológicos y celulares, como la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos.

Sus propiedades también son aprovechadas en distintos productos para el cuidado de la piel, ya que promueven la producción de colágeno, mejoran la elasticidad de la piel y brindan una gran protección antioxidante.

Los productos con péptidos de cobre son ideales para mejorar el aspecto general de la piel. Foto: Freepik

De acuerdo con la Dra. Jane Doe, dermatóloga especializada, los péptidos de cobre "se encuentran entre los ingredientes más eficaces para potenciar la producción de colágeno y reducir las líneas de expresión".

¿Cuáles son sus beneficios en la piel?

Según el portal oficial de la marca NIVEA, los péptidos de cobre son utilizados en el cuidado de la piel ya que ofrecen una amplia serie de beneficios, convirtiéndose en una opción popular dentro de las rutinas de belleza y skincare:

Reduce la aparición de arrugas: estimulan la producción de las proteínas esenciales que ayudan a mantener la firmeza y elasticidad de la piel, como lo es el colágeno y la elastina , mejorando el aspecto de líneas finas y arrugas.

estimulan la producción de las proteínas esenciales que ayudan a mantener la y de la piel, como lo es el y la , mejorando el aspecto de líneas finas y arrugas. Deja la piel más firme: ayudan a mejorar la firmeza de la piel, induciendo potencialmente un efecto tensor.

ayudan a mejorar la firmeza de la piel, induciendo potencialmente un efecto tensor. Unifica el tono de la piel: igualan el tono de la piel, reduciendo la hiperpigmentación y mejorando la luminosidad general de la piel. Ayudan a uniformizar el tono y la textura de la piel gracias a su capacidad de promover la producción de células cutáneas nuevas.

igualan el tono de la piel, reduciendo la y mejorando la general de la piel. Ayudan a uniformizar el tono y la textura de la piel gracias a su capacidad de promover la nuevas. Tiene efectos antioxidantes: tienen propiedades antioxidantes que protegen la barrera cutánea de factores ambientales, como la contaminación y la radiación UV, evitando el envejecimiento prematuro y los daños en la piel.

Los péptidos de cobre proporcionan una protección antioxidante. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar los péptidos de cobre?

Hoy en día, los péptidos de cobre se encuentran en una gran variedad de productos para el cuidado de la piel: sérums, cremas hidratantes, mascarillas faciales y hasta maquillajes. Al elegir un producto, selecciona aquellos que contengan una concentración significativa de péptidos de cobre y úsalos regularmente.

Finalmente, recuerda que antes de añadir cualquier nuevo producto en tu rutina de belleza diaria, debes realizar una "prueba parche", para evitar reacciones adversas y efectos secundarios como irritaciones y reacciones alérgicas. Al usarlos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Limpia el rostro: antes de agregar el productos, limpia y tonifica la piel para eliminar cualquier impureza para una mejor absorción de los péptidos. Aplica el producto con péptidos de cobre: aplica suavemente con las yemas de los dedos unas gotas del producto en la cara y el cuello. Hidrata: aplica una crema hidratante para fijar los beneficios de los péptidos. Usa protector solar (únicamente en la rutina matutina): para proteger tu piel, sella tu rutina con el protector solar.

Los péptidos de cobre actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Foto: Freepik

