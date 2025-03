El curioso halago de una cubana al IMSS; recibió atención médica en México y se hizo viral

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en México y por este motivo muchos de los videos que habitan en esta plataforma tienen como epicentro a distintos estados de la tierra azteca. Muchos de estos videos hacen referencia al turismo, pero otros dan cuenta sobre aquellos extranjeros que han elegido este país para vivir.

Ese es el caso de Mary Fra, una influencer de origen cubano que se ha vuelto viral en TikTok luego de compartir su experiencia ante una consulta médica en México. La joven expresó su grata sorpresa al salir del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y comparar la atención y limpieza del lugar a lo que estaba acostumbrada en Cuba.

Un halago viral para el IMSS

A través de su cuenta @maryfraaventuras, la joven compartió dos videos y a uno de ellos lo tituló “Esto me sorprendió del IMSS siendo cubana”. Frente al edificio del Instituto, la influencer afirma que “fuimos al baño y nos impactó mucho que, a pesar de que era un lugar público, está tan limpio”. Esta primera afirmación fue seguida de halagos en torno a que “saber que mi mamá la están atendiendo en un lugar público pero que está en buenas condiciones eso me hace sentir confiada y muy bien”.

Mary Fra también hizo referencia a la organización y atención en el IMSS, siempre comparándolo con Cuba. “Nos agradó que a mi mamá le dieron a elegir en qué turno quería atenderse. Eso nos llama la atención sobre todo por la organización”, afirmó y añadió: “En mi país es difícil encontrar un especialista para atenderte. Además a veces vas a la consulta y no están los especialistas”.

Los videos han sumado miles de visualizaciones en TikTok y la reacción de muchos internautas que viven en México y han asistido al IMSS. Entre los comentarios se destacan los siguientes: “A la mayoría de los mexicanos les hace falta salir al extranjero para aprender a apreciar al IMSS”, “Realmente el IMSS no es malo, es muy lento pero malo no es”, “Todos se quejan del IMSS pero ojalá vivieran lo de otros países”, “Tenía que venir alguien de afuera para que sepamos apreciar lo que tenemos”, “Me ha ido pésimo sacando cita”, “No es perfecto porque nada es perfecto pero la diferencia es abismal”, “México afortunadamente o desafortunadamente tiene el mejor sistema de salud porque es gratis”, “Solo los extranjeros ven que el seguro es del primer mundo”, “Cita por Internet lo mejor”, “La mayoría de los malos comentarios, son de personas, que no se atienden aquí” y “Realmente hay muchas diferencias”.