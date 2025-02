Extranjera graba acoso en México y se viraliza en TikTok; “nunca me había pasado esto”

La plataforma TikTok sigue dando muestras de todo lo que sucede a lo largo y ancho del mundo. Videos muestran diversas situaciones y eventos que ocurren en distintos países y que generan interés en los internautas y grandes repercusiones, logrando llegar a otras redes sociales.

Turista acosada en México. Fuente: YouTube Mateo & Lisanna

En esta oportunidad, TikTok se ha encargado de traer al presente un video que fue grabado hace dos años atrás en la Ciudad de México. Los protagonistas son Mateo y Lissana, turistas que estaban de visita en la alcaldía Cuauhtémoc y decidieron recorrer el tianguis de Tepito, sin imaginar que la joven sería víctima de un acto de acoso.

Turista acosada en México

El video original fue publicado en el canal de YouTube que tiene los jóvenes y todo se desarrolla con normalidad ya que, paso a paso, ambos van descubriendo parte de la tradición y gastronomía de México. Sin embargo, en un momento Lissana expresa frente a la cámara: “En la entrada un hombre tocó mi culo y se fue corriendo. Alcancé a pegarle”.

La joven de origen estoniano afirmó que “nunca en mi vida me pasó esto. Por suerte me di cuenta y le alcancé a quitar la mano”. Además, en la descripción del video se lee: “Lisanna quedo muy triste con la situación y después, cuando volvimos al centro, nos encontramos con una manifestación de mujeres luchando por sus derechos”.

Los jóvenes expresaron que lo sucedido no cambia lo que piensan del pueblo de México, pero llamaron a la reflexión al manifestar: “Puedes quedarte callado si quieres, no hablar del tema, no mostrar nada, pero si haces eso no ayudas a mejorar. Estos videos causan polémica, pero es mejor exponerlo para ver si las cosas cambian”. Más de un millón de visualizaciones posee este video y el apoyo de los internautas a través de comentarios como “Es una realidad muy pero muy triste en México”, “En México todavía hay personas que no entienden por qué tenemos vagones especiales para mujeres, por esos tipos abusivos”, “Esto no refleja lo que es México en lo absoluto” y “Casi todas las mujeres mexicanas hemos pasado por un momento así”, entre otros.









