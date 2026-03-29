"El buen caricaturista no es otra cosa que un intrépido cazador de imágenes"; Luis Carreño lo explica así

Semana Santa 2026: estos son los 10 mejores balnearios con las 3B; perfectos para disfrutar en vacaciones
“Una caricatura, es una ensalada de circunstancias, de coyunturas y de rasgos, pero, lo que la hace más atractiva, es el tino con el cual puedes abordar un tema. De esta manera, un buen caricaturista, no es otra cosa que un intrépido cazador de imágenes”, expresó el prestigiado caricaturista y dibujante, orgullosamente mexicano, Luis Carreño Limón, en esta tercera y última parte de la entrevista exclusiva que concedió a EL UNIVERSAL, El Mejor Diario de México, tal y como los subrayó, una y otra vez, durante el desarrollo de la deliciosa conversación realizada en la intimidad de su hogar.
Los inicios de una trayectoria marcada por el atrevimiento
Al preguntarle ¿Cuál había sido su primera caricatura, al inicio de una extensa y exitosa trayectoria gráfica, por más de cuarenta años? Con un toque de nostalgia contestó: “Mi primera caricatura, sin proponérmelo, le metí un gol al director del periódico AVANCE, y se refería a Don Fidel Velázquez, ese atrevimiento me costó una soberbia “zarandeada” por parte de mi papá, pero no como mi padre… ¡sino como mi Maestro!!”
Inteligencia artificial vs. naturaleza humana
Asimismo, al cuestionarle si consideraba que la inteligencia artificial signifique el exterminio de los caricaturistas, directo y enfático respondió: “No me preocupa tanto la inteligencia artificial, como la estupidez natural del ser humano… ¡Esa sí que es más dañina e irreversible, pero lo peor de todo, es que sigue desarrollándose como plaga y nadie la puede parar!!
La mirada crítica hacia el poder y la política
Ocupado y preocupado por el acontecer nacional, le pregunté su opinión acerca del desempeño de la primera mujer que ocupa la presidencia de la República, y esto fue lo que me dijo: “Quiero verla más entrona, más ella misma, más independiente. Qué ya se corte el cordón umbilical que la tiene amarrada a Palenque, y que se corte lo que se tenga que cortar, menos la coleta como los toreros, que, ésa no se la corte. Estoy completamente convencido que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene muchas más capacidades de las que está dejando ver, puede hacer muchísimo más, además, todos los mexicanos y no solamente los de Morena, la acompañaríamos mejor, sin divisiones ni enfrentamientos sociales”
Por último, en primicia para EL UNIVERSAL, nos adelanta un espectacular mural que está preparando en homenaje a todos los grandes pintores y muralistas mexicanos: “Es un mural en donde estarán todos los pintores y muralistas de México. Es recoger toda esa tradición que hay, pero no solamente de los murales y pintores. Es hacer una enorme composición del tamaño de un gran muro, en donde desfilen desde los Tlacuilos y vayan apareciendo, dentro de una alegoría, los pintores hispanos, los pintores expresionistas, los muralistas, los surrealistas, los abstractos. Será algo completamente espectacular y único en México”
La honestidad, la amistad y la esencia de Luis Carreño
En cada una de sus palabras, Luis Carreño denota su honestidad y rectitud, amén de una sobrada cultura y educación que le caracteriza y distingue. Atento, amable y sumamente sencillo.
¿Cómo le hace el talentoso caricaturista Luis Carreño para conservar esa sencillez y calidad humana que le caracteriza y ser un leal amigo de los amigos?
-Muchas gracias por el concepto en el que me tienes. Luis Carreño no tiene miles de amigos, pero los pocos que ha sabido cultivar, los procura y sigue fielmente.
¿La franqueza entre familiares, amigos y conocidos, tristemente, es algo en extinción?
-¡Que bonita pregunta. Mira mi querido Edmundo, nunca me acostumbré a vivir con mentiras ni nada por el estilo. Que flojera debe ser, tener una vida tan complicada y mintiendo. Si dices una mentira, forzosamente, tienes que decir otra para tapar la anterior… ¡Qué complicado y qué güeva debe ser vivir así!!
¿Al ser humano le duele hablar con la verdad?
-Mentir, es algo propio de la naturaleza del ser humano
¿A lo Mero Macho, en que beneficia la mentira?
-La mentira sirve para cubrir tus errores, que tarde o temprano van a relucir. Pero si te acostumbras a no mentir desde niño, tendrás una vida más tranquila y ligera, en mi caso, como no tengo una gran memoria para caer en estúpidas mentiras, así es que mejor me la llevo de lo más tranquilo. Además, no tengo la necesidad de mentir.
¿Qué sentiste cuando tomaste el vuelo de regreso a México y terminaba tu conquista europea?
-En pleno vuelo me embargaron la nostalgia y sentimientos encontrados por todo lo que dejaba en el viejo continente
¿Se terminaba el cuento de Hadas?
-¡Uff!!, más que el cuento de Hadas, reflexionaba que se terminaba mi total libertad con la que me desenvolví durante casi año y medio… -El prestigiado caricaturista trata de sacar esa fortaleza emocional, se muerde levemente el labio inferior, aprieta los puños y opta por darle un pequeño sorbo a una deliciosa y aromática taza de café que le había servido su distinguida esposa Adriana. “¡Uff!!, lo que se había acabado, era esa libertad, estaba temeroso que tendría que canjearla por un claustro estando ya en México”
¿Qué sucede cuando retomas tu vida normal en el México que te vio nacer?
-No puedo expresar absolutamente nada en contra de mi papá, porque me mostraría como un mal agradecido al volver a estar sometido a su férula paternal. Simplemente, dentro de mí, había el pensamiento que ese algo que viví en Europa se había terminado definitivamente.
¿Te resistías a que la sombra del ilustre apellido Carreño te opacara?
-Regresé a mi país para retomar mi vida y comenzar a ser productivo. Por mi mente y en mi corazón, en ningún momento de mi vida he sentido que me pese el apellido de mi señor padre, mucho menos, que sea un lastre para mi crecimiento y desarrollo… ¡Al contrario!!, le doy gracias a Dios y a la vida, que haya tenido la suerte y bendición de haber tenido un gran papá, un extraordinario ser humano. Edmundo querido, déjame hacer una breve pausa y reconocerte esa habilidad que tienes para meterte hasta las fibras más profundas y sensibles de tus entrevistados. ¿Por qué te digo esto?, esta confesión que te estoy haciendo en este momento, solamente lo había hablado con mis amigos más íntimos, vamos, ni con mis hijos había tocado el tema.
¿Duele ser el hijo de una figura tan importante como lo fue tu papá, el gran caricaturista Jorge Carreño Alvarado?
-Al escuchar la pregunta, me percato que se le hace un nudo en la garganta, se queda atónito, con un fuerte apretón en mi antebrazo, transmite su gratitud y me dice: “Esa misma pregunta que me acabas de formular, se las hice a varios amigos que estaban en Europa, todos ellos, también eran hijos de grandes personajes de la vida nacional mexicana, vaya que los papás de esos jóvenes, con los que estuve conviviendo en Europa, eran figuras sumamente importantes, esos chicos estaban incursionando en los mismos terrenos en los que sus padres habían destacado…
¿Tienes memoria de algunos de esos chicos?
-¡Uff!!, empezando por un hijo de don José Pagés Llergo, de Jacobo Zabludovsky, vamos, de otros más que no tiene caso citar para no caer en dolorosas omisiones.
¿Cuál era esa fijación que tenias en México al retomar tu camino?
-Me di cuenta que al regresar a México tenia que hacer algo. Un día, mi papá me presenta a Fernando Alcalá, quien era un brillante reportero del noticiero 24 HORAS de Jacobo Zabludovsky de Televisa…
¿Y qué sucedió?
-El gran Fernando me dio chamba en su periódico AVANCE, ahí, fue en donde comencé a publicar mis caricaturas. Luego, ingresé a la revista Teleguía de Rafael Amador.
¿Cuál fue esa primera caricatura que publicaste en un medio de comunicación, ya en México, que puede considerarse como el “ábrete Sésamo” en tu brillante trayectoria?
-No recuerdo exactamente cuál fue esa caricatura a la que te refieres, pero, creo que un día, me aventé un cartón surrealista, que ni el propio director del periódico supo por dónde le había metido el gol.
¿De qué trataba ese cartón?
-Recuerdo que estaba en el estudio de mi papá y le dije… “Oye papá, fíjate que no se me ocurre nada para hacer el cartón del periódico”, y me dice: ¡Pon a Fidel Velázquez así, con su enorme puro!!, me dio una gran idea. Total, hago la caricatura, la termino y la llevo personalmente al periódico, porque recordarás que en aquellos tiempos no existían el fax ni nada de eso.
¿Y qué sucedió?
-Al día siguiente se publica en el periódico Avance, la ve mi papá y sumamente serio me dice… ¿Pero qué demonios hiciste? Debo puntualizar que jamás escuché una grosería de mi padre hacia mi persona, jamás me insultó ni para regañarme…
¿Qué había provocado esa caricatura?
-Fue un tremendo coscorrón para mí
Ahora sí que… ¿Ardió Troya?
-Me dio una buena zarandeada y me dijo que no podía ser tan “taradín”
¿Echando a perder… se aprende?
-Creo que todas esas cosas te sirven para crecer y madurar, insisto, era uno de mis primerísimos cartones…
¿A lo Mero macho, duele meter la pata?
-Ja, ja, ja, creo que, a veces, duele más sacarla
¿Me estás diciendo que duele más ofrecer disculpas que meter la pata?
-Es que cuando la metes… ¡ni cuenta te das!!, pero cuando te quedas atrapado, como si fuera una trampa para oso, no te queda de otra que ofrecer disculpas y esconder la pata…
¿Una caricatura es una ensalada de emociones y de rasgos?
-Es una ensalada de circunstancias, de coyunturas y de rasgos…
¿Pero qué es lo que hace más atractiva esa ensalada gráfica?
-Lo que la hace más atractiva, es el tino con el cual puedes abordar un tema. Un día de sobremesa, platicando con mi papá me dijo: “Mira, las caricaturas, a veces, salen redondas…
¿Qué te quería decir con eso?
-Lo que me quería decir, es que la idea, los personajes y el momento, es cómo lo resuelves gratuitamente y la cabeza o título que le pones…
¿Es tan importante cabecear una caricatura?... ¡Más dice una imagen que mil palabras!!
-¡Claro que sí!!, es sumamente cabecear, todo eso la hace que sea redonda, pero no se da muy seguido.
¿Qué sucede cuando se logra?
-¡Híjole!!, te sientes en el paraíso, se convierte en un éxito y todo quedó a la perfección
¿Una caricatura es un reflejo del espíritu de su autor?
-Es que, a veces, sentencias mucho.
¿Cuál debe ser la médula o el secreto de un buen caricaturista?
-¡Puff!!, antes de responderte, te pregunto… ¿A que hora termina mi sesión sicológica?...
¡Ora!!... A lo Mero Macho… ¿Ya quires que concluya la entrevista?
- ¡No, claro que no!!, lo que sucede, es que, con cada pregunta que me lanzas me sorprendes más y más…
Va de nuevo… ¿Cuál debe ser la médula o el secreto de un buen caricaturista?
-Un caricaturista tiene que ser observador por excelencia. A veces, lo percibes que está totalmente concentrado en determinada cosa, persona o lugar, pero, a veces, simplemente vas capturando cosas y luego lo traduces en trazos
¿Cómo le hace para traducir esa observación en trazos?
-En base a una idea, olfato y sentido periodístico
¿Un caricaturista es un observador o un cazador?
-¡Vaya definición!!, creo que tienes absolutamente toda la razón. Un buen caricaturista no es otra cosa que un cazador de imágenes. Los periodistas tenemos un mecanismo que nos permite convertir todo, pero absolutamente todo, ya sea en una nota, en un artículo o en una caricatura.
¿Qué sucede cuando lo procesas todavía más?
-Se convierte en un reportaje.
¿Las caricaturas llegan a convertirse en una especie de bumerang?
-¡Fíjate que no!!, yo creo que la caricatura te olvidas de ella una vez que ya se publicó
¿Y en dónde quedan los efectos que puede causar?
-Pues sí, pero, para ese entonces, tú, ya estás en otra cosa.
¿Cuántas veces te han mentado la madre por una caricatura que hayas hecho?
-¡Uff!!... ¡que nadie se atreva!!, porque si se meten con mi mamá…
Te lo pregunté con todo el respeto y la admiración que te tengo…
-Si provocas un disgusto en alguien por una caricatura, para mí, es como un halago. Ya sea un funcionario al que le hayas señalado determinada cosa
Bueno, ¿cuántas veces te han reclamado?
-En repetidas ocasiones, en las redacciones de los periódicos me decían: ¡No te metas con el presidente de la república!!
Esas personas tenían nombre y apellido…
-¡Uff!!, no tiene importancia…
¿Cuál de todos los presidentes de los que hayas tenido alguna cercanía, se molestó por tu trabajo?
-Desde José López Portillo hasta Enrique Peña Nieto, son con los que pude conocer
¿Cómo fue esa relación con López Portillo?
-Le brindaba un trato muy cálido a mi papá, es por eso que tuve la oportunidad de conocerle personalmente y lo alcancé a dibujar ya en la etapa final de su gobierno. Posteriormente, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo…
¿Cuál de ellos se prestaba más para las caricaturas?
-Indudablemente, Carlos Salinas…
¿Por sus orejitas y porque estaba pelón?
-Era un cuate muy simpático. Déjame contarte algo muy curioso.
¡Venga!!....
-Como lector, te burlas de las caricaturas y de los personajes a los que se hace referencia, pero como caricaturista, eres quien propicia esa burla… ¡y les cargas la vara con todo!!
Pero dime… ¿Cómo reaccionaba Carlos Salinas de Gortari por sus caricaturas?
-Salinas de Gortari, a pesar de todas las cosas indeseables que se han dicho de él, no nos burlábamos de él porque fuera chaparrito y orejón, ni que metía la pata chueca al caminar…
¿Entonces?
-Nadie le dijo o le criticamos nada de eso… De lo que sí estábamos perfectamente conscientes, es que era un reverendo cabrón. Pero jamás hicimos mofa de su físico.
¿Denostarlo?
-¡Nunca!!
¿…Y con Vicente Fox?
-¿Fox?... Él mismo nos daba cuerda para tratarlo de tonto, de ranchero, de bruto y mal educado
¿Con cuál presidente tuviste un trato directo, vamos, de “cuates”?
-A Vicente Fox lo traté personalmente en repetidas ocasiones.
¿Pero cómo era tu trato con él?
-Mis colegas caricaturistas me pidieron que organizara una reunión con el señor presidente Fox…
¿…Y…?
-Se llevó a cabo una comida en un lugar que se llamaba Piano Bar Siqueiros, entonces, convoqué a todos los colegas, pero quiero decirte que Fox aun era candidato a la presidencia, por lo tanto, para mí, me di cuenta que era un tipo con el que podía cotorrear, era bonachón y aguantaba vara.
¿Alguna vez te reclamó alguna caricatura?
-No, para nada, más bien, la que algunas veces hacía sus berrinches era Martha Sahagún
¿Con Ernesto Zedillo?
-¡No!!, no era un hombre que se prestara para hacerle caricaturas.
¿Existía la posibilidad de llegar a estrechar lazos de amistad?
-¡No!!, no nos interesaba hacernos amigos de ellos
¿Y por qué no?
-Porque somos periodistas en el género de la caricatura, y ellos, estaban en la trinchera de enfrente. Una cosa es que existiera una relación relativamente cordial con ellos… ¡pero no de amistad!!
¿Con el respeto que me mereces y la admiración que te tengo ¿Alguna vez le has solicitado algún apoyo a un político desde tu postura de caricaturista?
-No me molesta tu pregunta, la entiendo perfectamente desde qué ángulo la formulas… ¡no te preocupes!! Mi querido Edmundo, jamás le he pedido nada a un político. ¡Nunca he recibido lo que se llama nada…!!
¿Ni un simple “chayo”?
-No mi querido amigo… ¡NUNCA!!, así con mayúsculas y con negritas
¿A lo Mero Macho?
-A lo Mero Macho te digo que no… ¡y si no me lo crees…!!
¡Uff!!, no te enojes conmigo, si te ofendí… ¡mil disculpas!!
-Ja, ja, ja… ¡quita esa cara de espantado!!... No te voy hacer nada, al contario, te estimo, admiro y respeto mucho. Nadie me puede decir que me dio algún embute o señalarme con el dedo. Es más, un día me enteré que en la revista Siempre había una persona de todas las confianzas de los dueños y de su directora que se encargaba de “recolectar” los “chayos” correspondientes…
¡No inventes!!
-Pero como sabían que yo no recibía “chayos” ¡pues se los clavaban!!, pero a mi nombre
¿Beatriz Pagés se llegó a enterar?
-¡No lo sé!!, pero un día me dice: “No me pida aumento de sueldo, porque lo que te llega por aquí y por allá”
¡Sopas!!.. ¿Qué hiciste?
- ¡Nomás imagínate!! Si tú piensas que alguien está recibiendo dinero a tu nombre…
¿Cuántas veces han tratado de coartar tu libertad de expresión desde Palacio Navcional o de Los Pinos?
-Nunca, para que te miento…
¿De funcionarios públicos de segundo nivel o gobernadores?
-Te lo comenté hace un momento, no era un tema escabroso ni nada por el estilo, pero fue con Marthita Sahagún, cuando Fox era candidato a la presidencia me pideron que no le pegara para nada porque estaba mucho muy cargada la nube
¿Y cuál fue tu reacción?
-¡Me dio lo mismo!, pero me hicieron ver que había columnas políticas y editoriales en contra de ella, no fueran a pensar que se trataba de una campaña orquestada en su contra
¿Alguna otra?
-Otra vez, fue… hum… cuando el director de comunicación social de presidencia de la república era Pancho Galindo, vocero de López Portillo, en los últimos 11 meses de su gobierno
¿Qué te dijo?
-Que ya no me estuviera metiendo con el presidente, “no te vaya a…” Pancho Galindo siempre cortaba la frase, pero insinuaba lo que podría suceder, era su forma de actuar.
¿Te acalambraste?
-No, tampoco le di ninguna importancia… Ja, ja, ja…
¿Y ahora?
-Es que estoy recordando una anécdota que me sucedió con mi papá….
¿También lo amenazaron?
-Le pasó algo muy chistoso. Resulta que me dijo que siempre había deseado darle un “llegue” a un presidente, pero hasta le hablaron para darle las gracias.
Tu papá, era un genio también de la caricatura…
-Mi papá, cuando elaboraba sus caricaturas tenía una sutileza, claro, en algunos aspectos en donde ponía al personaje barriendo, pero por el otro lado, era divertidísimo. Hacía sensacionales portadas con tanta jiribilla, llena de matices que hasta podría pensarse en otras cosas
¿Cómo te fue con Peña Nieto?
-Peña Nieto era una persona agradable, además, como que nos identificábamos por la similitud de edades.
¿Cómo lo conociste?
-Cuando era gobernador del Estado de México, pero nunca quise recibir una ayuda de otra naturaleza que no fuera propia de mi trabajo como caricaturista
¿Qué trabajos le hiciste siendo gobernador del Estado de México?
-Me encargó varios retratos…
¿De su persona?
-No, sino de la Reina Isabel de Inglaterra, mismo que se lo obsequió cuando vino de visita a México. Le hice otro del Rey de España, que también se lo regaló. Otro más del actual Rey de Inglaterra cuando era Príncipe, y uno más de él. Mismo que colocó afuera de su despacho en Los Pinos, pero ya como presidente de la república.
¿Lograste establecer nexos cercanos con él?
-No, y te digo que no, porque mi profesión merece tanto respeto que nunca la he visto como conveniencia, mucho menos, por necesidad ni como una fuente de ingresos adicional a lo que me pagaban en los periódicos y medios de comunicación en los que he trabajado
¿Si algún funcionario público, llámese presidente, secretario de estado o gobernador te ofreciera una “componenda”… es un insulto para ti?
-No lo acepto. No lo tolero y hasta me encabrito. Quizás, lo pueda ver en otros colegas periodistas… ¡pero tampoco lo juzgo!!
¿Qué te divierte de los “chayos”?
-¡Ándale!!, le diste al clavo. Lo que sí me divierte mucho, son aquellos que sí los han recibido y se vuelven feroces críticos… ¡del mismo “chayo”!!
¿Se dan baños de pureza?
-No me explico el cinismo con el que se atreven hablar de corrupción cuando están embarrados hasta las chanclas o de plano, tienen azules los…
¡Dilo sin miedo….!!
-Tú, mi querido Edmundo, eres un hombre muy decente, además, los miles de lectores que tienes y siguen tus extraordinarias entrevistas merecen todo mi respeto
¿La corrupción tiene exclusividades?
-Ja, ja, ja, ya no hay para dónde voltear, los hay desde los priístas, perredistas, de los azules… ¡y no se diga de los morenistas!!, estos últimos salieron peores que todos los demás juntos
¿Con Andrés Manuel López Obrador cómo te fue?
-Jamás tuve acercamiento alguno como presidente.
¿Hiciste alguna caricatura sobre él?
-¡Muchísimas!!
¿Te pidieron que hicieras algún dibujo de él para su “egoteca”?
-¡No!!, es que nunca me han pedido dibujos mayormente, es decir, ni siquiera don Pepe Pagés, el gran periodista y fundador de la revista Siempre, con quien empecé de lleno a publicar mis caricaturas, justo a la muerte de mi papá.
¿Cómo era tu trato con el señor Pagés?
-¡Era un tipazo!!, a la muerte de mi padre, em dijo: “Quiero que sigas haciendo la portada de la revista, tal y como la hacía tu papá”, le llevaba algunas ideas ya aterrizados como bocetos. Un hombre sumamente respetuoso, amable y atento.
¿Tu trato con Beatriz Pagés?
-También, mucho muy respetuosa y amable conmigo y con mis ideas. La revista Siempre fue una parte sumamente importante de mi trayectoria como periodista.
Con esa confianza que me permites, te quiero preguntar… ¿Un Premio Nacional de Periodismo, es un traje a la medida o el mejor reconocimiento es que la gente admire y comente tu trabajo?
-Antes de responder, me observa detenidamente, medita durante algunos segundos su respuesta, bebe un poco de agua y expresa: “Un premio como tal, desde un aplauso, un cariño, un diploma te debe hacer mejor como persona”
¿Es voltear la mirada hacia atrás?
-Si vas a voltear hacia atrás, seguramente, te vas a preguntar: ¿Por qué me lo dieron? ¿Qué hice para merecer esta distinción? Si te lo dan como un reconocimiento a lo que aportaste como periodista… ¡pues qué padre!!
¿Un Premio Nacional de Periodismo te llega a ensobercer y transformarte en arrogante?
-¡Por supuesto que no!!, en el mejor de los casos, te debe estimular, sobre todo, que el tiempo haga que sigas mereciendo tener ese premio
Insisto, ¿Un Premio Nacional de Periodismo cambia de naturaleza o de esencia a quien lo recibe?
-No, no debe de ser. Déjame decirte algo como tu amigo, he visto grandiosas entrevistas que has realizado con grandes personajes, y mira, te veo tan sencillo y humilde en tu trato y persona, que me siento sumamente orgulloso de contarme entre tus amigos que te admiran y respetan, además, agradecerte que hayas venido a esta tu casa.
Con todas esas enormes vivencias que la vida te ha brindado, ¿escribirías tus memorias?
-¡Que amable y caballeroso eres!!... ¡Edmundo, tú ya tienes un libro, pero yo no tengo libro!! Lo que si tengo, es una enorme infinidad de caricaturas y miles de dibujos.
¿Por qué no te has animado a editar un libro?
-No he podido editar un libro como yo quisiera.
¿Cómo seria ese libro del gran Luis Carreño?
-Pues mira, he pensado hacer dos o tres libros con distintas temáticas o hacer un libro que recoja, prácticamente, lo esencial y más importante de mi trabajo, inclusive, como pintor, como ilustrador y no necesariamente pura caricatura política o retratos de personajes del espectáculo. de la política, de las artes o de la ciencia, tengo muchísimo material de todo eso. Pero también me encantaría…
¡Ya dímelo, no me la hagas de emoción…!!
-Que me dejara algo, económicamente hablando porque no faltará alguien que me diga… ¡yo te hago tu libro!!, ya sea una edición de dos mil ejemplares, porque, seguramente, esa persona se quedaría con mil ejemplares, y los otros mil, pues para mí. Pero resulta que esos mil libros con los que se va a quedar, se los va a dar a las personas que también son amigas mías, y entonces… ¿qué demonios voy a vender?... ¡y ya valió gorro!!
Pedro Sol se expresaba maravillosamente de ti…
-¡Ah!!, Pedrito fue mi hermano y me dolió terriblemente su partida. Fíjate que, exactamente un mes antes de su muerte, me acompañó a una exposición que tuve en el Club Francés, estuvimos platicando muy sabroso y tomando un vinito, acompañados de su señora esposa Paty… ¡Y de repente se fue!!
¿Cuando un amigo se va, se queda un espacio vacío, que no se puede llenar ni con la llegada de otro amigo?
-Esa, es una hermosa canción de Alberto Cortez. Pues sí, nuestro querido Pedrito se fue y dejó un vacío enorme.
¿Qué aventuras viviste con mi compañero de salón en la Escuela de Periodismo Carlos Septién?
-Cada vez que coincidíamos en algún viaje de trabajo, siempre, pedía que me tocara como compañero de cuarto con él, inclusive, ya iba preparado con mis tapones de oídos para los ronquidos.
¿A lo Mero Macho?
-A lo Mero Macho, era super divertido viajar con él. Hacia infinidad de bromas y tenia el alma de niño, era muy vacilador.
¿Qué te produce más placer, una caricatura o hacer el amor con tu pareja?
-¡Edmundo!!, no tenemos tanta confianza en la amistad para contarte mis intimidades, pero dame un tiempecito y te la respondo con todo gusto. No te digo, ja, ja, ja… me sorprendes con cada pregunta. ¡Por supuesto que ambas cosas me producen enorme placer!! Además, ¿Quién eres tú para limitarte solamente en esos dos placeres, cuando hay infinidad de otros tipos? Ja, ja, ja.
Créeme que no fue mi intención faltarte el respeto…
-¡Déjate de cosas y prejuicios, eres muy hábil para preguntar, además, estas hablando con un humorista. Amigo querido, no me tomes muy en serio.
¿Qué haces en tus tiempos libres?
-Dibujar, pensar, idear, soñar, desear buenas cosas para mi esposa, para mis hijos…
¿Ya tienes nietos?
-No, aun no…
¿Te mueres de ganas por ser abuelo?
-Más bien, quisiera vivir más para poder ser un buen abuelo y ver a mis nietos crecer. Todo a su tiempo mi querido sicólogo encubierto.
¿Hay más tiempo que vida?
-¡Exacto!!, para qué apresurarnos si quien controla nuestro tiempo de vida, es el Señor de allá arriba.
¿Le tienes miedo a la muerte?
-Nadie sabemos cuando nos va a brincar esa liebre de la muerte
¿Cómo te sientes en este momento?
-¡A toda madre!!, me has hecho disfrutar enormemente esta, muy, pero muy agradable conversación, que de ninguna manera, yo le llamaría una entrevista. Reconozco tu avidez, tu irreverencia, pero, sobre todo, tu sobrada inteligencia por esos momentos que me hiciste olvidar que estábamos en una entrevista de prensa, al tú por tú, para El Mejor Diario de México EL UNIVERSAL.
¿Cómo es un día del hombre Luis Carreño, sin la compañía del prestigiado y talentoso caricaturista?
-Disfruto mucho sostener deliciosas pláticas con los amigos, como lo estamos haciendo ahorita, deleitarme con una copa de vino tinto.
¿Regresar a tu terruño querido, como dice la canción “Mi árbol y yo” de Alberto Cortez, a quien mencionaste hace unos momentos al recordar al querido Pedro Sol…?
-Tengo muchas ganas de ir a pasar algunos días a una casita que me dejó mi mamá en Tehuacán, Puebla. Justo en donde nació mi papá, quiero ir hacerle algunas reparaciones.
¿Cuarenta años de caricaturista no son nada? ¿Han valido la pena?
-¡Si!!, yo creo que sí… ¡y con creces!! No me imagino ni de banquero ni en ninguna otra actividad distinta a lo que hago…
¿En qué si te imaginas?
-Como un memorable pintor…
¿Y en donde dejas el periodismo?
-No, ya no como periodista…
¿Por qué? ¿Tan mal te ha tratado el gremio?
-¡Uy!!, no se te va una. Bueno, lo que quise decir, es que no dejaré de ser periodista porque, a veces, hago bocetos de una caricatura y sé perfectamente que no se va a publicar en ningún periódico o en televisión…
Mi querido Luis… ¡zapatero a tus zapatos!!
-Ja, ja, ja… ¡en efecto!!, me sigue ganando esa vena periodística que llevamos muy adentro. Mira, lo veo con las 150 preguntas que me has formulado a lo largo de esta deliciosa charla.
¿Pintando tus cuadros, allá en la lejanía de Tehuacán o a la orilla del mar?
-Es que me gustaría muchísimo dar un buen “campanazo” como pintor, que no tenga nada que ver con las caricaturas.
¿Si te solicitaran que dibujaras a Dios… cómo sería ese extraordinario dibujo de Dios y de qué color seria su piel?
-Sorprendido por la pregunta, estira los brazos hacia el infinito. Observa el azul del cielo y las blancas nubes… con la vista, persigue a un grupo de gorriones que revolotean por encima de su hermoso jardín. Suspira profundamente, con la voz entrecortada comienza a tararear la melodía “De qué color es la piel de Dios”, que en los años 70´s y 80´s, inmortalizaran el dueto formado por Carmela y Rafael. Notablemente emocionado, se levanta de su silla y se dirige hasta mi lugar para propinarme un afectuoso abrazo al momento que expresa con voz fuerte y clara: “Mi querido amigo, la piel de Dios es multicolor”
¿A lo Mero Macho?
-¡A lo Mero Macho!!, aunque tiene ciertos matices.
¿Cómo es el Dios del afamado caricaturista y dibujante Luis Carreño?
-Dios es tan grande y omnipresente, que se tuvo que hacer llegar de otros personajes, que son los Santos para que no lo estuvieran fregando tanto con entrevistas exclusivas…
¿Debo tomarlo como una indirecta?
-No sé si te encomendaste a San Judas Tadeo, son muy contadas las entrevistas que acepto…
¿Por qué?
-Simple y sencillamente, porque considero que no soy ningún Rockstar.
¿Eres devoto ferviente de San Judas Tadeo?
-¡Fíjate que sí!! Pobre de San Juditas ya lo traigo de un ala. Me salió muy pero muy bueno como Santo. Si, sí soy un fiel devoto de San Judas Tadeo
¿Cuál ha sido esa caricatura que siempre deseaste dibujar y por tal o cual motivo no la has podido plasmar?
-¡Ah!!, esa es la mejor pregunta de todas las 285 mil que me has lanzado… Ja, ja, ja.
No me chamaquees…
-Fíjate que mi esposa tituló una forma de hacer mis caricaturas, entre caricatura y retrato, denominándola como “Retraturas…”
¡Gulp!!, explícamelo despacito, vamos, con manzanas y palitos…
-Viene siendo poco retrato académico… Yo no hago monitos, lo mío, son caricaturas
¿Eres enemigo de los monitos?
-No es eso, sino que nunca me salieron bien, así, es que me acomodé mucho mejor con los parecidos a personajes. Bueno, te decía, “Retraturas” es la caricatura como tal y los retratos formales.
¿En ese cúmulo creativo que ronda por tu cabeza, qué otros proyectos andan por ahí circulando?
-Tengo otro par de proyectos y creo que me estoy centrando más en uno. Ya lo tengo desarrollado, presentado y hasta fracasado en mis intentonas…
¡Ya no la hagas de emoción…!!
-Es un mural en donde estarán todos los pintores de México. Es recoger toda esa tradición que hay, pero no solamente de los muralistas y pintores. Es hacer una enorme composición del tamaño de un gran muro, en donde desfilarán desde los Tlacuilos y vayan apareciendo, dentro de una alegoría, los pintores hispanos, los pintores expresionistas, los muralistas, los surrealistas, los abstractos.
¿Para cuándo lo tendrás listo?
-Es una exclusiva que te estoy dando para EL UNIVERSAL ¿Me preguntas para cuándo lo tendré listo? Es un trabajo que implica mucho tiempo llevarlo a cabo. Acabo de terminar uno para el Dr Simi, en donde invertí casi cinco meses de trabajo día y noche
Mi querido amigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu hospitalidad y por todo lo que aprendí el día de hoy, platicando contigo…
-¡Al contrario!!, mi muy querido Edmundo, es un enorme gusto tenerte aquí en casa junto con tu nieto Héctor
¿Qué sientes ser entrevistado?
-¡Puff!!, No esperaba la pregunta de los $64,000 pesos para un cierre magistral… Me preguntas ¿Qué siento ser entrevistado por Edmundo Cázarez? No sabes como te agradezco la enorme importancia que le estás confiriendo al ser humano que está sentado frente a ti que se llama Luis Carreño Limón. Me permitiste rescatar pequeños girones, pero de los más importantes de mi vida que a nadie le había compartido, tales como mi oficio. El enorme amor que siento por mi país, por mi familia. El respeto y gratitud que merecen las personas que me ayudaron a forjarme.
Eres un hombre de bien…
-Quizás, eso lo aprendí de mi señor padre, pero también, de mi señora madre, de mi esposa Adriana. Así, como de mis hijos que me marcaron el paso, cómo madurar y supieron ubicarme amorosamente para entender muchas cosas.
¿Cómo te cae Luis Carreño?
-¡Caray!!... Por favor… ¡ya no le sigas!!, me tienes con los sentimientos a flor de piel. Gracias por tus palabras. Me hiciste reflexionar por ese enorme amor que mantengo por mis amigos. Ese valor que debemos prodigar a la amistad… ¡Eso, es lo que te hace ser un ser humano feliz!!
¿A Luis Carreño, qué es lo que lo hace llorar?
-Apretando los puños de sus manos y oprimiendo los labios suavemente, observa a mi nieto Héctor que no cesa en tomar fotos de la entrevista. Una y otra vez, inhala y exhala profundamente sin prisas. Se le nota pensativo, quizás, medita y analiza su respuesta… “¡Uff!!, créeme que jamás olvidaré esta deliciosa charla. Por favor, dile a mi muy querido y buen amigo David Aponte, que le mando un gran y fraternal abrazo. Agradezco mucho que, tú, Edmundo, me hayas inducido a un fortificante DEJA VÚ.
Para concluir, A lo Mero Macho, ¿qué te hace llorar?
-Me hace llorar el dolor ajeno. Me hace llorar la impotencia para poder resolver algo y hasta me desespera. A veces, me hace llorar cuando me invade la nostalgia, pero, también, me hace llorar cuando me aviento dos o tres mezcales y me acompaña una de esas canciones que cala hasta los huesos… ¡cómo no voy a llorar!!, pero luego se me quita.
Con la enorme experiencia que has adquirido de la vida nacional y poder presidencial ¿Cómo ves a nuestra primera presidenta de la república?
-Quiero verla más entrona, más ella misma, más independiente. Qué ya se corte el cordón umbilical que la tiene amarrada a Palenque. Que se corte lo que se tenga que cortar, menos la coleta como los toreros, que ésa no se la corte…
A lo Mero Macho, ¿crees que podrá con el paquete hasta el final de su administración?
-Estoy completamente convencido que la presidenta Sheinbaum tiene muchas más capacidades de las que está dejando ver, puede hacer muchísimo más, además, todos los mexicanos y no solamente los de Morena, la acompañaríamos mejor sin divisiones ni enfrentamientos sociales.
¿Qué música escuchas cuando te pones a dibujar?
-Música como tal no, quizás, escucho de todo, boleros, tangos, Bossa Nova y música de los 70´s
¿Si escucharas reggaetón qué pintarías?
-Creo que me aventaría por la venta o me ahorcaría. No me gusta ese tipo de sonidos porque yo no le llamaría música, ni tampoco los narcocorridos ni los tumbados. Pero muchas de las veces me hago acompañar por los noticieros o Toño Esquinca y la Muchedumbre
¿Y si escucharas La Tremenda Corte de Tres Patines y Nana Nina?
-¡Uff!!, acabas de tocar algo sagrado para mí, a la que considero una cápsula del tiempo, porque me recuerda los edificios antiguos de los años 40´s y 50´s que había en Tehuacán, Puebla. Una bellísima época de tantos y tantos recuerdos
Ahora sí, la última y nos vamos… ¿Consideras que el surgimiento de la inteligencia artificial y adelantos tecnológicos sean los culpables de la desaparición de los célebres caricaturistas?
-Directo y sin rodeos me responde: “No me preocupa tanto la inteligencia artificial como la estupidez natural del ser humano… ¡Esa sí que es más dañina e irreversible, pero lo peor de todo, es que sigue desarrollándose como plaga!!
Mi querido amigo, un millón de gracias por la bellísima portada que dibujaste para mi primer libro A lo Mero Macho, Entrevisto… Luego Éxito. Gracias por tu tiempo ¿Deseas agregar algo más?
-El honor es para mí, poder haber contribuido para hacer realidad tu anhelado sueño de publicar tu primer libro. ¡Qué deliciosa conversación tuvimos esta tarde!!, porque, muchas de las veces, uno no se preocupa por echarle una revisada a la vida. No sabes como disfruté la charla. Me dejas una muy pero muy gratamente impresionado por ese “feeling” muy tuyo para realizar tus entrevistas de forma tan magistral. Un saludo muy cariñoso a los lectores de El Mejor Diario de México EL UNIVERSAL.
